輝瑞實驗數據：新冠藥Paxlovid可對抗Omicron

輝瑞新藥。(Getty Images)

輝瑞 (Pfizer)18日發布新聞稿，宣布該公司研發用以對抗Omicron 新冠變種病毒 的藥物「Paxlovid」有效，患者只需每天兩次、連續五天服用兩片「nirmatrelvir」及一片抗愛滋藥物「利托那韋」(ritonavir)，就可有效治療Omicron。

這份研究報告尚未經過同儕審核，不過輝瑞首席科學家道斯頓(Mikael Dolsten)說：「實驗結果表明，我們的口服藥療程可以成為人類對抗包含Omicron新冠變種病毒在內各種新型冠狀病毒的重要工具。」

輝瑞公司指出，此次的研究主要是測試「Paxlovid」是否對Omicron有效，而實驗數據指出，Paxlovid能有效阻斷Omicron變種病毒的蛋白酶，因此能使病毒無法繼續複製；其次，輝瑞也將Paxlovid對於Omicron病毒的阻斷效力，與先前的Delta變種與Beta變種比較，發現阻斷效果差不多，不需特別加重劑量。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已在上月底，核發緊急授權給輝瑞及默克(Merck)的口服藥物，允許新冠重症高風險族群使用；第一線醫護人員稱病人可自行在家服藥，將有效降低住院率。

未來變種都有效？學者質疑

不過，輝瑞公司的結論還是引起部分學者懷疑；有學者指出，包含Paxlovid在內，現在剛獲得緊急授權上市的各款抗冠藥物，都是以阻斷病毒複製的方法治療新冠患者，但當變種病毒愈來愈多後，這些藥物能否保有對將來不同變種病毒一樣的療效，不無疑問。

學界上述的質疑並未影響輝瑞公司量產Paxlovid的計畫，但由於藥物才剛研發出來，距離穩定量產仍有一段路要走；執行長博爾拉(Albert Bourla)說：「預計6月左右才能向美國供應1000萬份療程藥物；這一季大約只能生產700萬份療程藥物，但年底時總療程藥物量將提升至1億2000萬份。」