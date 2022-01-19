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居家檢測盒申請網站昨開放預訂…最快月底送上門 完全免費

記者張筠、編譯郭宣含／綜合報導
白宫18日提前一天開放網站預訂郵寄，讓全美民眾可免費獲得新冠快篩檢測劑。(美聯社)
白宫18日提前一天開放網站預訂郵寄，讓全美民眾可免費獲得新冠快篩檢測劑。(美聯社)

拜登政府原定19日啟動的「免費居家新冠檢測劑」(Free at-home COVID-19 tests)網站提前一天上線，同一地址只能使用一次預定，提供四劑，透過郵局(USPS)寄送需7至12天，民眾最快要到1月底才能收到。

民眾收到的居家新冠檢測劑品牌可能不同，但均通過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，且能有效檢測Omicron病毒株。

民眾即日起就可上COVIDTests.gov網站免費預訂居家新冠檢測劑，或直接到郵局設置的網站(https://special.usps.com/testkits)下訂，僅須提供姓名與住址，不必填寫信用卡號碼也不須付運費；民眾可決定是否填寫電郵，以收到訂單最新處理狀態。

白宮聲明指出，為確保廣大民眾都能拿到，每個地址只能預定一次，每次提供四組居家新冠檢測劑；拜登政府也啟用免費熱線，協助民眾上網預約，且與全國和地方團體合作，幫助重災區和高風險社區居民下訂。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)18日表示，該網站當天為測試版，負荷人數有限，19日上午將正式啟用；她指出，政府預期會有「一兩個漏洞」，但各部門有許多專家持續為網站上線做準備。

不過，18日中午有零星回報指出，該網站的地址確認工具誤將一戶訂四劑的限制，套用在同棟公寓或多單位住宅，目前不清楚此問題影響多廣。

根據公共政府追蹤數據，該網站18日試用後，一度有超過75萬人在線，但目前不清楚收到多少張訂單。

聯邦官員預期，郵政總局需要7至12天來運送居家新冠檢測劑，第一批會在1月底送到民眾手上；郵局的國內普通郵件運送時間為一至三天，送至阿拉斯加、夏威夷、美國領地等則採優先郵遞(Priority Mail)。

由於運送和處理費時，民眾宜及早預訂；聯邦疾病防治中心(CDC)建議民眾使用居家檢測盒的時機，包括出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸困難、肌肉疼痛等新冠症狀，或五天前曾接觸確診病例，或配合學校和職場的防疫檢測規定。

白宮官員指出，居家檢測網站的檢測劑來自新生產線，不會干擾藥局、診所等現有供應鏈；當局強調，聯邦網站並非取得新冠檢測劑的唯一方式，現在居家檢測盒短缺逐漸趨緩，市場供應開始增加。

根據拜登政府規定，從15日起，私人保險業者每月須為每名保戶擔負最多八次的新冠檢測成本；民眾可在店面或網路購買檢測盒，再向健保公司申請退款；各家保險業者理賠流程不一，但拜登政府鼓勵民眾保留購買收據，並向保險業者詢問進一步退款資訊。

華府地區的檢測站。(Getty Images)
華府地區的檢測站。(Getty Images)
拜登總統日前宣布提供五億劑新冠檢測盒給全國民眾。(美聯社)
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檢測 拜登 白宮

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