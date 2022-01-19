我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5G訊號是否干擾飛安？ 6大問題一次看

湯加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

戈薩奇拒戴罩 鄰座大法官被迫遠距審案

記者顏伶如／綜合報導
大法官戈薩奇。(美聯社)
大法官戈薩奇。(美聯社)

最高法院九名大法官對是否在研議案件時應戴口罩也有分歧，全國公共廣播電台(NPR)報導，即便首席大法官羅伯茲(John Roberts)要求全體大法官都應該戴口罩，前總統川普任命的大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)仍堅拒在各種面對面程序中戴口罩，導致罹患糖尿病的大法官薩多馬友，被迫以遠距方式參加辯論。

報導指出，大法官2021年秋季回到最高法院，恢復面對面審理口語辯論時，薩多馬友是唯一戴口罩的大法官。

大法官薩多馬友。(美聯社)
大法官薩多馬友。(美聯社)

入冬之後，傳染力更強的Omicron變種病毒迅速傳播，薩多馬友對於與未戴口罩者坐在一起感到不安全；羅伯茲因此透過某種形式要求全體大法官都戴口罩，但戈薩奇不願配合。

全國公共電台最高法院資深記者托坦柏格(Nina Totenberg)在報導中引述高院消息人士指出，由於戈薩奇不願配合戴口罩，屬於染疫高風險族群的大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)，被迫以遠距連線方式在辦公室參加口頭辯論。

CNBC新聞頻道報導，最高法院並未針對全國公共電台的報導立即發表評論；九位大法官均已接種新冠疫苗，也都打了補強針。

根據最高法院座位安排，戈薩奇剛好坐在薩多馬友旁邊；報導指出，大法官每周例行會議上，戈薩奇同樣不願戴口罩，67歲的薩多馬友則透過電話與會。

最高法院上周的口語辯論中，戈薩奇是法庭內唯一沒戴口罩的大法官，薩多馬友與另一位自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)都以遠距形式參加；83歲的布萊爾是最年長的大法官。

布萊爾發言人說，布萊爾沒有進法庭的原因是，接種新冠病毒檢測結果出現偽陽性，經過確認，證實布萊爾並未染疫。

報導指出，薩多馬友18日以遠距形式參加了兩起案件的口頭辯論；第一起案件是波士頓市府拒絕保守派組織在市政大廳外懸掛有十字架圖樣旗幟的訴訟，第二起案件則是納粹大屠殺倖存者家屬要求索回遭納粹分子偷竊的一幅印象主義派大師畢沙羅(Camille Pissarro)畫作。

大法官 口罩 納粹

上一則

輝瑞實驗數據：新冠藥Paxlovid可對抗Omicron

下一則

快篩不靠譜？連續篩陰 聚會轉陽 研究員：新試劑快來了

延伸閱讀

疫苗強制令被擋下 最高院恐再限縮聯邦權限

疫苗強制令被擋下 最高院恐再限縮聯邦權限

CNN：最高法院擋下疫苗接種令 下個目標為電廠排碳

CNN：最高法院擋下疫苗接種令 下個目標為電廠排碳
遭押無證移民有權要求交保？聯邦最高法院審理

遭押無證移民有權要求交保？聯邦最高法院審理
反對授勳前英相布萊爾 近百萬人連署籲收回

反對授勳前英相布萊爾 近百萬人連署籲收回

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段