戈薩奇拒戴罩 鄰座大法官被迫遠距審案

大法官戈薩奇。(美聯社)

最高法院九名大法官 對是否在研議案件時應戴口罩 也有分歧，全國公共廣播電台(NPR)報導，即便首席大法官羅伯茲(John Roberts)要求全體大法官都應該戴口罩，前總統川普任命的大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)仍堅拒在各種面對面程序中戴口罩，導致罹患糖尿病的大法官薩多馬友，被迫以遠距方式參加辯論。

報導指出，大法官2021年秋季回到最高法院，恢復面對面審理口語辯論時，薩多馬友是唯一戴口罩的大法官。

大法官薩多馬友。(美聯社)

入冬之後，傳染力更強的Omicron變種病毒迅速傳播，薩多馬友對於與未戴口罩者坐在一起感到不安全；羅伯茲因此透過某種形式要求全體大法官都戴口罩，但戈薩奇不願配合。

全國公共電台最高法院資深記者托坦柏格(Nina Totenberg)在報導中引述高院消息人士指出，由於戈薩奇不願配合戴口罩，屬於染疫高風險族群的大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)，被迫以遠距連線方式在辦公室參加口頭辯論。

CNBC新聞頻道報導，最高法院並未針對全國公共電台的報導立即發表評論；九位大法官均已接種新冠疫苗，也都打了補強針。

根據最高法院座位安排，戈薩奇剛好坐在薩多馬友旁邊；報導指出，大法官每周例行會議上，戈薩奇同樣不願戴口罩，67歲的薩多馬友則透過電話與會。

最高法院上周的口語辯論中，戈薩奇是法庭內唯一沒戴口罩的大法官，薩多馬友與另一位自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)都以遠距形式參加；83歲的布萊爾是最年長的大法官。

布萊爾發言人說，布萊爾沒有進法庭的原因是，接種新冠病毒檢測結果出現偽陽性，經過確認，證實布萊爾並未染疫。

報導指出，薩多馬友18日以遠距形式參加了兩起案件的口頭辯論；第一起案件是波士頓市府拒絕保守派組織在市政大廳外懸掛有十字架圖樣旗幟的訴訟，第二起案件則是納粹 大屠殺倖存者家屬要求索回遭納粹分子偷竊的一幅印象主義派大師畢沙羅(Camille Pissarro)畫作。