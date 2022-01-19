Omicron爆感染潮 3月前 美恐再增5~30萬人病歿

最新模型顯示，全美新冠疫歿人數還將迎來一次高峰，約在3月中旬前後。圖為2020年4月全美新冠重疫區紐約市布魯克林的醫院接受不完的新冠病人。(美聯社)

Omicron 變種病毒雖較不易引發重症，但引爆前所未見的感染潮，可能波及更多高風險族群並使其出現重症；疫情 模型預測，美國3月中疫情消退前，恐再有5萬至30萬人染疫病歿；美國新冠病歿者中，兒童占比不到0.2%，但逾四分之三為長者，包括20萬名85歲以上者。

上周確診減47% 死亡卻升

約翰霍普金斯大學統計數據可見，Omicron引發冬季疫情開始緩解，美國上周新冠確診病例大減47%，上周平均單日新增確診約80萬例，顯著低於前一周單日平均140萬例的新高紀錄。根據衛生部(HHS)，截至17日，美國有15萬6676名新冠住院病患。

面對全美Omicron病毒確診人數高峰仍未到，各地仍見民眾排隊檢測。圖為麻州劍橋市檢測站外，民眾排隊。(Getty Images)

然而自去年11月中以來，美國一周單日平均新增新冠病歿數卻持續攀升，截至17日單周平均逼近1700人。

多州新增病例仍見長，這表示許多高風險族群恐染疫並出現重症；若最糟疫情預測成真，美國初春時的總病歿人數將超過100萬例；目前全美因新冠肺炎死亡總人數，已超過85萬人。

全美已累計超過85萬人病歿

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，美國新冠肺炎18日新增確診71萬7874例和1122人病歿，使全國累計逾6700萬人確診和85萬3720人病歿。

賓州州立大學生物學教授卡特里奧娜．謝伊(Katriona Shea)表示，美國新冠病歿潮會在1月底或2月初達高峰，2月初的一周病歿人數恐等同或超越Delta高峰，甚至可能超越美國去年病歿人數紀錄。

謝伊表示，接下來這波病歿潮將會是Omicron所致；綜合疫情模型預測，150萬名美國人將染疫住院，且去年12月中至3月中會有19萬1000人病歿。

不過，考量模型的不確定性，美國Omicron疫情潮的病歿人數，可能介於5萬8000人至30萬5000人間。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，新冠病歿者中，兒童比率不到0.2%；孩童占美國22%的人口，但每6例確診約有一例為兒童，每645名兒童約有一人染疫病歿。

疫情對長者衝擊尤其大，逾四分之三新冠病歿者為老人，其中逾四分之一為85歲以上長者。CDC數據指出，美國逾20萬名85歲以上長者染疫病歿，而該族群占2%美國人口；相較之下，5歲以下兒童占美國6%人口，病歿人數則未達400人。

CDC18日數據顯示，美國99.5%新冠病例為Omicron所致，而Delta占比則剩下0.5%。