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冬季風暴襲美加 12萬戶斷電、1600航班取消

中央社／蒙特婁17日綜合外電報導
大型冬季風暴17日從美國東部朝加拿大前進，讓北美大半地區籠罩在一片雪白之中，數以千計用戶電力中斷，交通也大受影響。Getty Images
大型冬季風暴17日從美國東部朝加拿大前進，讓北美大半地區籠罩在一片雪白之中，數以千計用戶電力中斷，交通也大受影響。Getty Images

大型冬季風暴今天從美國東部朝加拿大前進，讓北美大半地區籠罩在一片雪白之中，數以千計用戶電力中斷，交通也大受影響。

全美電力供應狀況追蹤網站poweroutage.us指出，美東時間下午4時45分，約12萬名美國用戶無電可用，多集中在中大西洋岸地區的西維吉尼亞州，以及東南部的北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州。

根據航班追蹤網站FlightAware，截至今天下午3點左右為止，美國國際線與國內線航班有1600多架取消，昨天則有多達3000架航班取消。

另據加拿大政府官網指出，針對魁北克（Quebec）與安大略省（Ontario）大片地區發布的冬季風暴與暴風雪警報尚未解除。

多倫多預料會降下60公分大雪，加拿大電視台環球新聞（Global News）首席氣象播報員法奈爾（Anthony Farnell）推文說，這是侵襲「這座城市的歷史性風暴」。

包括多倫多地區在內，魁北克與安大略南部許多學校停課，校車也暫停營運。這兩省的學生原定今天結束假期返校上課。

美國今天是國定假日放假，所以大部分學校和公司行號原本就是關閉，許多人常利用長週末出外旅遊。

美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）稍早表示，這場風暴預計會在「今天逐漸減緩」，但紐約北部與新英格蘭（New England）地區的雪會下到傍晚。

氣象局在推文中說：「冰、雪、風與沿岸淹水會繼續在大片地區造成相當大的影響。」

風雪也讓交通大亂，當局警告駕駛人美國南部阿肯色州至魁北克等地路況不佳，需小心駕駛。

風暴 加拿大 魁北克

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