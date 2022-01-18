拜登政策落深淵…民主黨執政一年 改革夢碎

就職周年之際，拜登面臨連串困局：疫情難控、政策難伸、經濟不振、民調低迷……等，十分棘手。(美聯社)

華盛頓郵報報導，民主黨 自由派大將2020年間紛紛承諾，執政後將大幅改革社會安全網及對抗氣候變遷政策；但改變美國的夢想迄今沒能落實，眼看期中選舉 將至，自由派只能眼睜睜看著各項拜登 政策，落入深淵。

報導指出，三年前，民主黨初選候選人爭取提名之際，各自推出各式各樣創新、大膽的政策，為美國面臨的重大問題提出解決之道；民意支持度經常領先的自由派人士，推出了從健保、住屋、氣候變遷到教育等領域的數十項新政策，雄心壯志讓華府政壇為之震撼，數百萬選民寄予厚望。

自由派候選人在民主黨初選裡出盡鋒頭，建制派候選人不得不將路線朝左調整，設法迎合受到自由派新政策提議鼓舞的基本盤選民。

而現在距離期中選舉只剩數月，自由派昔日的理智樂觀及活力已不復見；川普執政期間，民主黨進步派人士殷殷盼望一旦重新拿回政權，就可以推動具有世代意義的政策改革，包括全民健保、聯邦最低工資翻倍、豁免學貸、改革移民制度並推出社會及教育等新計畫。

進步派人士的憧憬其實初選之後便屢遭挫折，但過去幾個月裡受創尤其明顯，因為拜登總統的經濟政策法案在國會通過的希望，變得越來越渺茫。

民主黨候選人準備為參加期中選舉擬訂競選訴求，卻被各種不確定因素所困擾。

民主黨選務高層官員已經呼籲，如果想避免在期中選舉全軍覆沒，就應該改變訴求訊息；黨內人士現在開始傷腦筋，思考是否應該拋棄某些華而不實的構想，以便對抗來勢洶洶的共和黨。

自由派聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)與桑德斯(Bernie Sanders)在愛阿華州、新罕布夏州對辯的日子已經過去；如今不管是華倫、桑德斯或其他自由派陣營，都只能束手無策看著中間派聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)與席納瑪(Kyrsten Sinema)，隻手為「拜登重建美好未來法案」(Build Back Better Act)定生死。

兩黨在參院各占50席的情況下，民主黨法案若要過關不容跑票空間，因此曼欽與席納瑪形同對「拜登重建美好未來法案」握有最終決定權，可以大幅刪減內容，或者完全封殺。

華郵分析，如此狀況讓民主黨內部分歧更加深化，因為取得執政權讓黨內人士夢想著有機會推動改革，但實際上卻幾乎沒有機會讓計畫得以落實。