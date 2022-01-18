我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

拜登若輸掉期中選舉 柯林頓恐將出馬再戰一回

編譯孫梁／綜合17日電
民調專家指出，若是民主黨在今年期中選舉失利，喜萊莉柯林頓(右)很可能復出，在2024年再戰川普。(路透)
民調專家指出，若是民主黨在今年期中選舉失利，喜萊莉柯林頓(右)很可能復出，在2024年再戰川普。(路透)

前總統比爾‧柯林頓的前顧問莫里斯(Dick Morris)16日表示，如果拜登政府在今年的期中選舉輸掉國會，前國務卿和民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)很可能備戰2024年的總統選舉。

「柯林頓與拜登之間已形成零和關係，拜登做得越差，她的機會就越大。」莫里斯說，柯林頓在黨內儼然成為拜登的替代人物。

「如果民主黨在11月的期中選舉中失敗，很可能會歸咎於拜登和副總統賀錦麗。」莫里斯說，「因此，柯林頓2024年有很大的機會再度出馬競選總統，與共和黨的老對手川普對決。」

柯林頓沒有表態2024年是否參選總統，但她曾說：「如果民主黨不能有一個能做事的國會，也不能有一個清醒、穩定和高效的白宮可以指望，那就什麼都不會有。」

莫里斯說，如果左翼控制的民主黨導致期中選舉失敗，柯林頓將是拜登失敗後的黨內替代人選，柯林頓因為率先發聲，在黨內處於優勢位置，這是她的精明策略。

柯林頓警告民主黨，要特別關注贏得期中選舉的勝利，其實是警告進步派可能將期中選舉拱手讓給共和黨。

她上月表示，如果想要一個能做事的國會，民主黨就要支持紫色選區的候選人；她的言論其實也意味，兩黨都需要爭取中間選民。

「現在是認真思考期中選舉的時候，不僅只是在進步派或自由派占優勢的深藍選區，而是要特別關注今年誰將控制國會兩院。」柯林頓說，「如果民主黨失去眾院和參院的多數，在國會就將一事無成。期中選舉不僅對民主黨，對國家也特別重要。」

莫里斯表示，柯林頓說得絕對正確，民主黨內沒人有她的膽量敢這樣說，其他民主黨人看到極左派在黨內有市場，而紛紛與左派結盟，但柯林頓對左派毫不在乎，期中選舉前，她是唯一敢於說出真相的民主黨人。

柯林頓 民主黨 期中選舉

上一則

與病毒共存？科學家警告：別太早放棄抗疫

下一則

放眼2024大選╱你不退我不讓 川普、德桑提斯關係緊繃

延伸閱讀

美軍又2高層染疫 日前曾與拜登接觸

美軍又2高層染疫 日前曾與拜登接觸
防共和黨期中選舉大贏 拜登團隊備戰國會調查

防共和黨期中選舉大贏 拜登團隊備戰國會調查
就任時揚言終結 拜登就職一周年：疫情與分裂加劇

就任時揚言終結 拜登就職一周年：疫情與分裂加劇
曾不屑川普迷信數字 拜登有樣學樣開始在意民調

曾不屑川普迷信數字 拜登有樣學樣開始在意民調

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
輝瑞公司總裁兼執行長博爾拉。路透

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

2022-01-17 08:59

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距