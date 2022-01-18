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過去這一年美國太多事 吉兒：第一夫人職務是療傷角色

編譯郭宣含／綜合17日電
第一夫人吉兒拜登(左)在密西西比州疫苗站幫一位接種者打氣。(美聯社)
第一夫人吉兒拜登(左)在密西西比州疫苗站幫一位接種者打氣。(美聯社)

拜登總統執政將屆一周年，他的夫人似乎未受到政爭紛擾；美聯社報導，第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)說，第一夫人的職務是她「沒預料到的事，這像是個療傷角色，因為美國遇到太多事情了。」

吉兒自認是拜登總統團隊的重要一員，認為她的主要責任，是要為國家療傷，修復致命疫情、天災等災害以及政治高度兩極化所帶來的傷害。

她日前與拜登探視科羅拉多州路易維爾市(Louisville)，該市有許多房屋在去年12月底遭野火吞噬，她到場擁抱民眾，並悼念因野火而喪命的小狗和寵物。

這類訪視讓白宮有機會從華府的兩黨僵局走出，而且第一夫人並未參與華府的喧囂，反而能夠擔任拜登政府的大使，走進全國持各種政治立場的社區。

吉兒探訪科州，並到威斯康辛州沃基夏(Waukesha)關心聖誕節致命衝撞事故的受害者；她表示，這類關心是災後倖存民眾所期待之事，「我認為這是我的行動帶來的重要意義，幫助民眾度過難關。」

第一夫人吉兒拜登(左)在費城為防止飢餓組織擔任義工。(Getty Images)
第一夫人吉兒拜登(左)在費城為防止飢餓組織擔任義工。(Getty Images)

苦民所苦 總是親臨災難現場

吉兒頗能體會科州民眾心情，因為她在德拉瓦州的家鄉也曾因雷擊而失火；吉兒說， 她明白自己是否親臨，民眾感受差別很大，「我認為人到場非常重要。」

吉兒過去一年現身諸多場合，她在疫情期間出訪步調比總統快上許多，並同時繼續她在北維吉尼亞社區學院(Northern Virginia Community College)的教職工作。

吉兒是首名繼續個人職涯且在白宮外有支薪工作的第一夫人。

在接種站，吉兒鼓勵民眾打疫苗，並在大人小孩打針時握住他們的手；在學校，吉兒巡視教室，並和學生談論如何對抗疫情；而在軍事基地，她感謝軍眷跟軍人的犧牲。

吉兒除了擔任療傷者的工作外，她也履行第一夫人的傳統職責，代表美國到其他國家；她獨自飛到東京，為參加2020年奧運的美國運動員加油；她也陪同拜登參訪英格蘭和羅馬。

「無法坐在床上喝咖啡看新聞」

對吉兒來說，白宮是個神奇的地方，她每天醒來都會想：「哇，看看我身處何處。」她想到國家還有很多工作待做，這讓她無法坐在床上喝咖啡看新聞。

「如果我有這個舞台，我絕不會浪費，一天也不會。」吉兒說，2022年她會持續專注教育、軍眷並推動癌症研究，而且還會繼續教書。

第一夫人吉兒拜登(中)走上第一線，呼籲美國民眾接種疫苗。(美聯社)
第一夫人吉兒拜登(中)走上第一線，呼籲美國民眾接種疫苗。(美聯社)

拜登 白宮 疫情

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