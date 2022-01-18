放眼2024大選╱你不退我不讓 川普、德桑提斯關係緊繃

共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)(左)渾身充滿前總統川普(右)的氣味，兩人若都不退讓，2024年勢必在共和黨總統初選一決高下。(美聯社)

紐約時報分析，尋求東山再起的前總統川普 與渾身充滿川普氣味，卻又不全學川普的共和黨 籍佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)，兩人關係趨於緊張，若雙方均拒絕退讓，2024年勢必在共和黨總統初選一決高下。

報導指出，過去幾個月裡，川普經常在與友人及海湖莊園(Mar-a-Lago)訪客的私下談話中，抱怨著共和黨內部另一股新勢力，正在佛州北部崛起。

讓川普念茲在茲的人物便是德桑提斯；看在川普眼裡，自己一手培植的德桑提斯，如今表現越來越不像配角，儼然已成川普的未來競爭對手。

儘管在共和黨內行情看漲，但德桑提斯迄今並未表明倘若川普宣布再戰2024，是否就不會挑戰川普。

川普與德桑提斯暗中較勁，近來似乎因為防疫規定而浮上檯面。德桑提斯拒絕公布接種新冠疫苗的完整紀錄，川普則公開承認已打補強針；川普上周曾說，有些「沒膽量的」(gutless)政客迴避反疫苗人士提問，只因為害怕招致反效果。

德桑提斯14日則回批川普在疫情發生初期處理不當，還說頗後悔當時沒有大聲表達反對意見。

43歲的德桑提斯曾是挺川大將，但後來卻另立山頭；川普一向要求共和黨上下必須效忠他，對於任何可能造成掌權威脅的潛在勢力，總是除之而後快。

川普與德桑提斯關係趨於緊張，已讓某些共和黨人士跳出來當和事佬；與兩邊都有交情的共和黨說客貝拉德(Brian Ballard)說，川普與提桑提斯是當今共和黨最重要的兩大領袖，「兩人在從今以後的政治生涯裡，將一直保持私人情誼，也是政治盟友」。

共和黨員被問到「誰將代表共和黨角逐2024年大選？」這個問題時，德桑提斯是最常被提到的名字，因為他充滿川普風格，但又不是川普。

共和黨重量級金主艾柏爾哈特(Dan Eberhart)說，如果川普決定不參選2024年大選，德桑提斯將可望接收川普基本盤，聲勢不容小覷；艾柏爾哈特分析，德桑提斯堪稱「聰明版的川普」，也比川普較有分寸，直率卻不流於放肆。