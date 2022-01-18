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上任周年褒貶兩極 拜登成績有人打C等、有人批川普

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上任周年褒貶兩極 拜登成績有人打C等、有人批川普

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統上任周年民調低迷，反映出許多當初支持他的民眾難掩失望。(Getty Images)
拜登總統上任周年民調低迷，反映出許多當初支持他的民眾難掩失望。(Getty Images)

拜登總統就職即將屆滿周年，美聯社報導分析，拜登在美國史上特殊的政治兩極化期間上台，執政周年表現如何，支持拜登和支持川普的民眾，看法好壞分歧；但拜登第一年施政確實毀譽參半，如此結果並不令人意外。

怪他：沒快點終結「費力把事拖」

2020年大選投票給拜登的喬治亞州26歲高中歷史老師烏契穆拉(Kai Uchimura)，如今為拜登就職周年打分數時，卻只給了C，原因是拜登沒能早一點推動廢除參院「費力把事拖」(filibuster)議事規則。

烏契穆拉說，對於許多議題的看法偏向左派，但沒有登記參加民主黨；他說，支持目前在國會卡關的拜登社會政策法案，可是民主黨沒能好好向人民說明法案的優點為何。

罵他：吹捧政績只知道花錢

「似乎沒人知道『重建美好未來』(Build Back Better)法案內容到底是什麼。」烏契穆拉舉拜登不斷自我宣揚的政績為例說：「只知道法案要花多少錢。」

65愛阿華州歲獨立選民皮瑞查德(Craig Prichard)說，雖然2016年投給川普，但2020年便沒再支持川普，還覺得川普應該去坐牢；他說，1月6日國會暴動就是川普造成的，川普處理疫情一團亂，讓他決定2020年改投拜登。

示威者在華府國會前面要求拜登政府積極捍衛民主。(Getty Images)
示威者在華府國會前面要求拜登政府積極捍衛民主。(Getty Images)

自稱自由派民主黨員的阿華州74歲退休護士凱薩琳‧保羅(Kathleen Paul)指出，拜登上台後維護總統尊嚴以及表達方式，讓人欽佩。

保羅表示，知道拜登從政經驗豐富，也知道拜登經歷失去親人的打擊，「但沒想到他當總統可以如此有模有樣」。

保羅說，拜登根據科學處理疫情的態度值得肯定，但2021年7月4日獨立紀念日訂為讓全美人口70%打疫苗的目標，則過於樂觀。

怨他：阿富汗撤軍亂七八糟

她也說，阿富汗撤軍引發混亂，令人感到氣憤，拜登政府應該有更完整的事前評估。

大選時投票支持川普連任的33歲無黨籍亞利桑納州選民奧拉爾薩巴(Eric Ollarsaba)說，拜登上台第一年表現「滿爛的」，包括拜登取消「基石XL」(Keystone XL)輸油管計畫， 。

住在鳳凰城、從事網路汽車銷售的奧拉爾薩巴說，拜登表現不盡理想，早在預料之中，「他就是個職業政客」。

任職於「財富500強」(Fortune 500)企業的50歲亞特蘭大居民娜塔莉‧羅林斯(Natalie Rawlings)，大選時投給拜登。她說，拜登做對的事情很少獲得肯定，例如就業市場欣欣向榮讓勞工跳槽機會增加。

民眾舉牌要求拜登政府積極推動投票權法案。(美聯社)
民眾舉牌要求拜登政府積極推動投票權法案。(美聯社)

拜登 川普 民主黨

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