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疫苗門檻讓小約碰壁 其他網賽恐也難網開一面

編譯洪毅╱綜合16日電
球迷在衛冕冠軍的約克維奇海報前自拍留念，約克維奇已被澳洲政府取消簽證，無緣衛冕。(美聯社)
球迷在衛冕冠軍的約克維奇海報前自拍留念，約克維奇已被澳洲政府取消簽證，無緣衛冕。(美聯社)

網球好手約克維奇(Novak Djokovic)因未接種新冠疫苗而遭澳洲撤銷簽證，只能打道回府。紐約時報報導，隨著各國政府對疫情的發展愈發不耐，對疫苗接種的態度愈發積極，澳洲恐怕不會是最後一個讓約克維奇碰壁的國家，其職業發展前景可為陰霾籠罩。

世界級明星 也不例外

紐時的報導指出，新冠疫情發展到現在，從變種病毒到病例數軌跡都只是愈發混沌不明，讓政府對疫情愈發厭煩，疫苗接種令紛紛出籠；而約克維奇遭到澳洲撤銷簽證，就表明從體育組織、政府公衛部門到公眾輿論，都對未接種者的態度愈發不耐，就算是世界級的網球明星也不例外。

ATP3月賽事 恐也落空？

約克維奇遭到澳洲撤銷簽證，讓他失去世界四大網球賽事之一的「澳洲網球公開賽」(Australian Open)參賽機會；下一場重要賽事是由職業網球聯合會(ATP)主辦的「ATP世界巡迴賽1000大師賽」(ATP Tour Masters 1000)，將在3月於加州印第安泉(Indian Wells)及佛州邁阿密舉行。

但是現在，美國政府要求所有外國人都必須完成接種才能入境美國，只有合法永久居留權、持移民簽證、外交官，或是少數特例的專案申請才能免於此要求。目前不清楚約克維奇若提出申請是否可網開一面，甚至在經歷過澳洲的各種混亂之後，約克維奇是否還願意再提申請也是問題。

5月法網可去？很難說

下一場世界四大網球賽事為5月舉行的「法國網球公開賽」(French Open)，約克維奇要參賽應該沒有問題，但不代表能高枕無憂；法國體育部長馬拉希尼亞努(Roxana Maracineanu)上周受訪時表示，預期約克維奇可以來法比賽，因為法國對重要國際賽事有特別禮遇。

但是馬拉希尼亞努又在受訪中強調，不論本國還是外國籍人士，都必須出示疫苗接種證明才能使用體育訓練設施。

約克維奇 澳洲網球公開賽 疫苗

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