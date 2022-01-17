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約克維奇簽證風波 這一局澳網、球迷都是輸家

編譯潘勛╱綜合16日電
塞爾維亞首都貝爾格勒大街小巷都可見到力挺約克維奇的標語畫報。(美聯社)
塞爾維亞首都貝爾格勒大街小巷都可見到力挺約克維奇的標語畫報。(美聯社)

世界網球男單球王約克維奇(Novak Djokovic)16日在澳洲輸掉簽證法律攻防戰，旋即離開澳洲，原本追求澳州網球公開賽第十冠、贏得第21座大滿貫冠軍獎盃而創史上之最的美夢因此破碎，對他本人、澳網、球迷甚至整個網球界，都是莫大損失。

美聯社16日指出，約克維奇去年在四個大滿貫賽中摘冠三個，目前大滿貫獎盃數累積到20個，與納達爾(Rafael Nadal)、費德勒(Roger Federer)並列，今年開年就有參賽機會爭取第21個大滿貫獎盃，不知有誰不樂見此事？約克維奇九度在澳網男單奪冠，是澳網迄今之最。

澳網17日開賽，目前128參加男單項目的球員中，只剩納達爾2009年曾在此地奪冠；澳洲聯邦法院判決之後，原約克維奇參賽的籤位由排名世界第150的義大利球員卡魯索(Salvatore Caruso)遞補。

但離開賽不到18個小時，三名法官組成的澳洲聯邦法院一致判決，維持澳洲部長取消約克維奇入境簽證的決定，讓約克維奇奮戰到最後一刻、想留在澳網的心血化為泡影；ATP形容得很傳神，「這一系列事件叫人很遺憾」。

與約克維奇並列世界男單「三巨頭」(the Big Three)的納達爾15日說，「坦白講，當前局面叫我有些厭倦了」。

為時11天的這場風波，核心問題在約克維奇決定不接種新冠疫苗，而澳網規定與賽的任何人，不管球員、教練、球員團隊其他成員、球評、記者及在場觀眾，都得接種。排名世界前100的男、女網球選手疫苗接種率已逾95%。

約克維奇稱自己去年12月新冠確診，因此體內有抗體，申請以醫療豁免參加澳網，一開始也獲准；只是到最後，他被看待成會掀起反疫苗情緒的頭痛人物，而被迫離開澳洲。

澳洲跟其他很多國家一樣，因新冠Omicron變種而疫情復熾，約克維奇澳網風波受到這麼大關注，這是一大理由。

沒錯，這起事件牽涉到史上最成功、最出名運動員之一的約克維奇，他差點在2021年全奪年度四大滿貫賽冠軍(美網決賽惜敗)，首度達成網球男單項目1969年以來的壯舉；更微妙的問題在於球王退賽後，「誰會是下一個」超級巨星。

約克維奇 澳網 澳洲

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