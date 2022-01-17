「歡迎球王回家」塞國總統批澳：他們是讓自己難堪

塞爾維亞總統武契奇表示歡迎球王回家。(路透)

塞爾維亞世界球王約克維奇 (Novak Djokovic)簽證法律戰15日敗訴，無法參與澳洲網球公開賽 ，塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)17日痛批澳洲政府，並且表示歡迎球王回家。

武契奇聲明表示：「我不久前和約克維奇談過，我鼓勵他並告訴他我迫不及待等他回到塞爾維亞，回到永遠歡迎他的地方。」「他們(指澳洲政府)以為用這10天的騷擾讓約克維奇難堪，實際上他們是令自己難堪。」

武契奇稱澳洲政府若是明確表示「選手必須接種疫苗 才能入境參加比賽」，就能夠避免這種局面。他指責代表澳洲政府的律師團並未告知事實，武契奇特別指出法庭上呈現塞爾維亞疫苗接種率的環節，「他們說已接種的塞爾維亞公民低於50%，實際上官方統計為58%。」

武契奇：約克維奇仍是祖國英雄

然而武契奇引用的是成年人的數據，根據「我們世界的數據」(Our World in Data)統計，該國總人口的接種率約50%，比率高於某些中歐及東歐國家，但遠低於大部分西歐國家及澳洲；澳洲16歲以上人口91.6%已完全接種。

武契奇表示，雖然約克維奇輸掉法律戰無法參賽，但他仍然是祖國的英雄。

塞媒體：墨爾本運動史最大恥辱

此事也令塞爾維亞民間群情激憤，約克維奇敗訴的消息一傳出，當地新聞媒體大力抨擊澳洲政府，報導稱這是發生在墨爾本運動史上最大的恥辱。

約克維奇在塞爾維亞深受民眾愛戴，即便不支持他疫苗接種決定的民眾也認為約克維奇受到中傷及不合理的對待。許多塞爾維亞人民認為若約克維奇來自較富有的國家便不會有此待遇。

塞爾維亞前外交部長、現任聯合國大會主席耶雷米奇(Vuk Jeremic)認為應該在各地區的背景下檢視約克維奇拒絕接種的決定，「不幸地是，這在東南歐是普遍的看法，根本原因很深，在數十年的腐敗及日益漸深的不平等後，人民普遍對政府及機構不信任。」

耶雷米奇批評澳洲政府的作法不光彩，「所有其他從同一醫療小組獲得醫療豁免權的參賽者都得到一樣的簽證，毫無阻礙地進入澳洲，約克維奇是無恥民粹主義邊緣政策下的受害者。」