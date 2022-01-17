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約克維奇事件 男網史上最偉大時代的荒謬劇

記者顏伶如╱綜合報導
約克維奇的作為，遭到各方不同批評，但經此風波後，未來各項國際大賽也將遭遇類似的防疫要求與對待。(美聯社)
約克維奇的作為，遭到各方不同批評，但經此風波後，未來各項國際大賽也將遭遇類似的防疫要求與對待。(美聯社)

場上的大師 場下卻頻頻出錯

世界球王約克維奇(Novak Djokovic)拒絕接種新冠疫苗引發風波，最後被澳洲驅逐出境。紐約時報分析，約克維奇在球場上是叱吒風雲的大師，下了球場卻屢次犯錯。

2020年4月間，職業網球巡迴賽因新冠疫情爆發而暫停之際，約克維奇在臉書直播(Facebook Live)與幾位同樣出身塞爾維亞地運動選手聊天時，提到反對新冠疫苗的立場。他也說，不想被人強迫打疫苗，只為了能在世界各國之間旅行。

他說：「但是，如果變成強制規定，到時候開怎麼辦呢？我將必須做出決定。」

相隔一年半後，約克維奇以健康因素向澳洲網球公開賽(Australian Open)申請疫苗豁免的決定，不但對他的網壇生涯帶來重傷，還演變成疫情爆發以來最荒誕的事件之一。

34歲的約克維奇對自己的形象造成無法修補的傷害。紐約時報報導，長年以來，約克維奇對於主要競爭對手瑞士網球名將費德勒(Roger Federer)、西班牙網球名將納達爾(Rafael Nadal)獲得廣大球迷愛戴頗為羨慕，疫苗風波的發生對約克維奇來說更顯諷刺，發生時間點更在被喻為男網史上最偉大的時代。

疫苗責任如何拿捏 意見兩極

約克維奇對於締造第21次大滿貫(Grand Slam)個人紀錄志在必得，如此一來不但能超越費德勒、納達爾的網壇成就，還進一步鞏固身為史上獲獎次數最高的男網選手寶座。挾帶風光氣勢抵達澳州的他，卻發現自己置身疫情引發的全球爭議中心點，個人自由與群體責任的尺寸如何拿捏，民眾意見明顯趨於兩極化。

簽證被澳州政府撤銷之後，約克維奇透過律師要求法院對澳洲政府發布禁制令。但澳洲墨爾本法院16日駁回約克維奇的請求，約克維奇最終結果只能離開澳洲，無緣參加17日開幕的澳網公開賽。

原本的爭議形象 再被討論

紐約時報分析，約克維奇槓上澳洲政府的風波，讓他原本就有爭議的形象再次受到討論。約克維奇長久以來挨批缺乏中心思想，言行之間充滿誇大不實。幾年前，陷入低潮的約克維奇對提倡「愛與和平」的西班牙教練伊瑪茲(Pepe Imaz)言聽計從，曾經引發媒體熱議。

2020年春季巡詢比賽因疫情中斷期間，約克維奇曾在Instagram與「健康大師」賈法里(Chervin Jafarieh)展開多場對話，其中一次談話中，約克維奇指稱可以透過意志力讓污水變成有療效的淨水。

約克維奇 澳洲網球公開賽 疫苗

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