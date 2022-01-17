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上訴再遭駁回 約克維奇被澳驅逐出境 無緣衛冕澳網

編譯陳韻涵╱綜合16日電
球王約克維奇16日被澳洲高院取消簽證，確定無法在澳網公開賽衛冕。當天約克維奇就抵達澳洲墨爾本國際機場，準備離去。圖為約克維奇抵達機場時察看手機。(路透)
球王約克維奇16日被澳洲高院取消簽證，確定無法在澳網公開賽衛冕。當天約克維奇就抵達澳洲墨爾本國際機場，準備離去。圖為約克維奇抵達機場時察看手機。(路透)

塞爾維亞「世界球王」約克維奇(Novak Djokovic)的澳洲簽證事件，於澳洲時間(下同)16日畫下句點，澳洲上訴法院駁回約克維奇挑戰移民部長決定的申請，使他無緣挑戰生涯第十座澳網(Australian Open)金盃及破紀錄的21座大滿貫。遭驅逐出境的約克維奇翌日搭機抵達杜拜，尚不清楚他下個目的地是哪裡，杜拜網球錦標賽(Dubai Duty Free Tennis Championships)2月14日開打，他2020年曾在該賽事中封王。

34歲的約克維奇5日從杜拜飛抵墨爾本時，因未接種新冠疫苗，不符合入境防疫規定而遭海關阻擋並取消簽證；約克維奇團隊上訴，法官初判約克維奇勝訴，恢復簽證並讓他離開拘留中心赴球場練球，澳網將他列頭號種子，原定澳網17日開打的當晚出賽。

法院判決 移民部長有權取消簽證

孰料，澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)14日宣布，依法根據個人權力取消約克維奇的簽證，理由是讓他入境恐助長澳洲反疫苗情緒，不利公衛福祉。

約克維奇團隊再次上訴，澳洲聯邦法院16日由法官艾索普(James Allsop)、貝桑科(Anthony Besanko)和歐凱勒根(David O'Callaghan)組成合議庭，宣布駁回約克維奇的申請。

主審法官艾索普說，這項判決是基於霍克有權取消約克維奇簽證，而非相關決策是否正確，且約克維奇團隊必須支付澳洲政府的訴訟費用。

約克維奇在裁決出爐後，透過電郵發表聲明表示「極其失望」，尊重法官的裁決且配合離境，感謝親友、球迷與塞國同胞的支持。

澳網主辦單位尊重判決，約克維奇在澳網籤表的位置，由世界排名175的義大利「幸運落敗者」(Lucky loser)卡盧索(Salvatore Caruso)遞補。

球王約克維奇16日被澳洲高院取消簽證，確定無法在澳網公開賽衛冕。約克維奇當天乘車...
球王約克維奇16日被澳洲高院取消簽證，確定無法在澳網公開賽衛冕。約克維奇當天乘車離開拘留的酒店，前往機場。(美聯社)

支持約克維奇的球迷15日在澳洲高院外聆聽判裁決。(美聯社)
支持約克維奇的球迷15日在澳洲高院外聆聽判裁決。(美聯社)

球王憾恨 不能挑戰第21座大滿貫

約克維奇2021年在澳網打下破紀錄的第九冠，同年法網和溫布頓都登頂，美網飲恨無緣年度全滿貫；不過，目前他有20座大滿貫，仍與「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)，以及西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)並列男單最多大滿貫紀錄。

約克維奇拒打疫苗，上月染疫而取得澳網醫療豁免，簽證事件敗訴恐讓他三年內不得再入境澳洲，但仍可望透過專案豁免入境。

澳洲聯邦法院裁決出爐後，總理莫里森(Scott Morrison)表示，政府將採取一切必要措施，維護邊境完善；反對黨則抨擊政府處置不當，一開始就不該發簽證給約克維奇。

塞國總統武契奇(Aleksandar Vucic)跨海聲援，15日在Instagram發表約四分鐘的影片，以和平的語氣卻強硬的態度，質疑澳洲政府先後發給約克維奇簽證和醫療豁免，等他到了澳洲卻虐待他十天，令人無法理解其政治意圖。

約克維奇 澳洲 簽證

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