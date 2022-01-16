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力推投票權法案 賀錦麗「撞上磚牆」卡關參院

編譯陳韻涵／綜合15日電
拜登（右）與賀錦麗（左）就任總統、副總統快滿一年，但治國理政挑戰重重，拜登政府力推的投票權法案也幾已胎死腹中。(歐新社)
拜登（右）與賀錦麗（左）就任總統、副總統快滿一年，但治國理政挑戰重重，拜登政府力推的投票權法案也幾已胎死腹中。(歐新社)

副總統賀錦麗半年多前接下領導推動聯邦投票權法案的任務，卻撞上磚牆(hit a brick wall，指陷入僵局)，這項法案幾乎已確定無法在參院過關。

政治新聞網站POLITICO分析，投票權法案原本是賀錦麗締造功業的大好機會，這對於施政表現在夏季遭受質疑的她更形重要，她於是全力以赴。

過去數月來，她與民權領袖合力打造政黨聯盟，從外部對議員施壓；她會晤非裔領袖，擬定一連串聯邦機關可以用以推動投票權法案的行動清單，近期更增加在媒體曝光和受訪。

賀錦麗6日陪同拜登總統前往喬治亞州，就去年同日國會暴動發表演說，呼籲民眾支持新的投票權法案。

然而，就在14日，賀錦麗與聯邦政府的整體努力迎頭撞上磚牆，陷入僵局；兩位溫和派的民主黨參議員表明不會支持投票權法案，等同扼殺此案通過參院的可能。

這讓賀錦麗再次陷入熟悉的困境，面對不明前景。

賀錦麗的顧問與幕僚表示，她不會為挫折屈服；她更加積極的姿態與益發明顯的公共人設，成為她的地位在白宮中更穩固的隱諱象徵。

賀錦麗的盟友表示，法案未能成功，仍有可取之處。 

「身為副總統，不能在白宮爭鋒，這很難受，但總統並未坐視不管『費力把事拖』(filibuster)議事規則的立場，其實授予她成功的必要工具」；向來高調支持賀錦麗的友人賽勒斯(Bakari Sellers)說：「不過，這也是我曾表明擔憂的事，就是要確保她做事不會受到阻撓。」

投票權法案的挫敗令人質疑賀錦麗推動此案的成效，消息人士辯駁道，「年初只有非常少數的民主黨參議員支持廢費力把事拖，如今僅兩人表態反對這樣做，這即是重大轉變。」

外界預期，賀錦麗和聯邦政府仍會努力推動相關立法，白宮官員表示，賀錦麗團隊正在籌備下一步計畫，擬透過公開與私人行程雙管齊下。

賀錦麗14日被記者問到下一步會怎麼做時表示，「我們會繼續奮戰，無論耗時多久、付出多少代價，都會致力推動(投票權)法案過關。」

賀錦麗 投票 白宮

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