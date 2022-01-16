新聞分析／拜登執政首年挑戰多 「第二春」扭轉頹勢？

拜登總統宣誓就任快滿一年，治國挑戰重重。（路透）

拜登 總統宣誓就任快滿一年，期間雖有通過振興景氣、基礎建設等法案的建樹，但面臨共和黨 幾乎全面反對，最高法院最近又封殺他強制企業員工接種疫苗規定，治國挑戰重重；11月就將面臨期中選舉，民主黨念茲在茲的是：拜登是否有謀有略，設好矯治之道，在執政第二年扭轉頹勢。

華盛頓郵報15日報導，拜登一年前就任便面臨多項嚴峻挑戰，國會山莊發生暴動案，新冠疫情 如燎原野火；他矢言降溫，想扭轉前總統川普治下四年國事如麻，而讓全國團結，民主有能。

但到現在，拜登面臨的挑戰則是改變自己第一年治國方式，要到多大程度；施政問題叢生，還因共和黨的抗拒、川普仍在千方百計削弱民主制度，而更顯棘手；此外拜登的施政滿意度低迷到危險邊緣。

拜登未能通過「重建美好未來」(Build Back Better)開支法案，投票權法過關也希望渺茫；他固然可以縮小法案規模，而收到較小的勝利，但勢必遭逢民主黨內自由派的壓力，指他未能達成競選承諾。拜登由總統講壇發言，或用自己參院30多年淬煉的幕後談判技巧，都沒能達成自己想做或承諾要做的事；現在該當如何是好？

上周橫逆由四面八方湧至：去年通膨創40年新高、最高院封殺大企業員工強制接種疫苗規定、與俄國談判避免烏克蘭爆發戰爭顯無進展、挨批疫情指南雜亂無章及檢疫器材很難取得，而投票權法案顯然過關無望。

當然一周的挫折無法界定整個總統任期，拜登迄今仍有幾項成就可以稱道，如通過2兆元的振興景氣方案、1兆2000億元的基礎建設案、新冠疫苗接種早期推行有成；其次，好些拜登執政難題源自共和黨頑固反對；第三則是民生仍遭疫情打亂。

就經濟及疫情兩方面，拜登只能寄望事態逐漸好轉，選民今夏就能開始感受得到；但民眾目前感受很糟，政府光用嘴說無濟於事。如果沒有轉機，11月期中選變得愈像審判拜登治績，那麼民主黨選情就雪上加霜。

拜登扭轉逆局的機會在說服城市搖擺選民，請他們想想共和黨主控國會，國家將回到川普任內的紊亂局面；共和黨矢言掌權後必定報仇，但整體來看並沒有清楚的治國理想。

拜登執政第一年快要屆滿，局面如此，民主黨同志只能寄望總統釋出未來怎麼走、要怎麼改變的訊息，希望他帶領國家走向太平無事。