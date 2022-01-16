「政治素人、商界出身」共和黨籍楊京就任維州州長

政治素人出身的維州共和黨籍當選州長楊京15日宣誓就職，推出與前任民主黨籍州長截然不同的新政，政治行情看漲。(美聯社)

商界出身的楊京(Glenn Youngkin)15日宣誓成為維吉尼亞州第74任州長，是維州 近十年來首位共和黨 籍州長。

楊京在就職演說中傳達團結的信息，說無論選民投票給誰，他都會為民眾發聲，是全體州民的州長；就任典禮後，楊京隨即簽署多項行政命令，包括「停止在公共教育中使用分裂概念，包括『批判種族理論』(Critical Race Theory，CRT)」、維州退出區域溫室氣體倡議(Regional Greenhouse Gas Initiative)、終止公立學校的口罩強制令、取消對所有州府雇員的疫苗強制令、撤換州假釋委員會成員等。

來源：WTVR CBS 6

但其中一些行政命令或會面對法律挑戰，例如在學校停止CRT，州長是否有權單方面決定學校課程有待釐清，退出溫室氣體倡議也只能由立法機關決定。

在去年11月的州長選舉中，名不見經傳的楊京一舉擊敗勝券在握的前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)，令民主黨 大驚，因為拜登2020年大選在維州以超過10個百分點擊敗川普，因此普遍相信麥考利夫可以回鍋，順利接下民主黨卸任州長諾譚(Ralph Northam)的棒。

然而不但楊京取勝，就連州司法廳長米亞雷斯(Jason Miyares)及副州長西爾斯(Winsome Sears )也同屬共和黨籍；除了奪取維州所有三個重要辦公室的控制權外，共和黨人在100個成員的州議會裡多取七個席位，以52比48成為多數黨，因此民主黨執政期間推行的最低工資、廢除死刑、擴大投票權、大麻合法化等，均有可能被推翻。

楊京的團隊成員既有政治新人，也有州政府和聯邦政府的資深人士，包括曾為總統川普工作過的人，其中獲提名為自然資源廳長的惠勒(Andrew Wheeler)，就是川普時期的環保署長。