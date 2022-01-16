共和黨扯川普後腿？參議員指責川撒謊 高層傳挺反川派

前總統川普15日在亞利桑納州辦造勢活動，展現他對共和黨的控制力；圖為他在造勢活動中演講。（路透）

前總統川普 15日在亞利桑納州辦造勢活動，展現他對共和黨 的控制力，但同黨籍參議員 朗茲(Mike Rounds，南達科他州)愈發大聲指責川普對2020年選舉結果撒謊，同時共和黨內另有高層支持反川同志出馬角逐聯邦參議員；只是曾贊成彈劾川普的共和黨籍眾議員卡特柯(John Katko，紐約州)14日宣布不追求連任，使得局面混沌。

美聯社15日報導，朗茲承認事實，說2020年選舉結果公平誠實，堪稱共和黨人勇氣之最，而且他沒被噤聲，還有同僚力挺，包括參院共和黨領袖麥康諾；朗茲後來還表示，共和黨必須「更大聲」對選民講出去年選舉的實情。

華府共和黨高層同時在幕後遊說，鼓勵最敢反對川普的馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)出馬角逐聯邦參議員席位；與川普保持距離而當選維吉尼亞州長的楊京(Glenn Youngkin)15日宣誓就職，成為2010年來首位共和黨籍維州州長。

目前距離2022年共和黨黨內初選不到兩個月，川普仍是共和黨內人氣王，或能左右哪些同志能挺進到今秋普選；但最近態勢讓共和黨內部辯論愈發明朗：候選人要跟川普及其2020選舉謊言靠多近，才能勝選。

公開敦促共和黨拋棄川普而向前行的黨人不多，其中一位是前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)，他表示好些同黨參議員支持朗茲，讓自己覺得深受鼓舞。

川普的謊言連黨籍選務官員及各州檢察長都拒絕支持，在法院更幾乎全面敗北，但共和黨內敢表示異議者寥寥，出馬角逐公職的共和黨候選人，不論是想選參議員、州長或州檢察長，表面都接受川普的謊言，以便爭取川普支持、避開他的怒火或取得他的基本盤。

抱川普大腿或許有助在黨內初選脫穎而出，但要爭取城市選民，變得困難；共和黨內很擔心11月選情因此受損。

因去年國會山莊暴動案而支持彈劾川普的共和黨聯邦眾議員有十位，其中卡特柯14日宣布退休，不再尋求連任，是那十人中第三位；卡特柯今年59歲，外界本以為他的政治行情還在上升。

共和黨認為今秋選情大好，有望取得眾院多數，卡特柯可望成為眾院國土安全委員會主席，碰到這種機會，鮮少有候選人會放棄，但卡特柯因川普仍主宰共和黨而決定放棄連任。