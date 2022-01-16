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2022首場造勢 川普重砲批評：拜登當選是「國家災難」

編譯陳韻涵／綜合15日電
在前總統川普15日於亞利桑納州舉行的造勢活動上，他的支持者拿出「川普贏了」的招牌。（Getty Images）
在前總統川普15日於亞利桑納州舉行的造勢活動上，他的支持者拿出「川普贏了」的招牌。（Getty Images）

前總統川普15日在亞利桑納州造勢活動中演講。（路透）
前總統川普15日在亞利桑納州造勢活動中演講。（路透）

前總統川普15日在亞利桑納州郊區城鎮佛羅倫斯(Florence)的峽谷月亮牧場(Canyon Moon Ranch)，舉行「拯救美國造勢大會」(Save America Rally)，重砲抨擊拜登政府；火力四射的川普從民主黨拜登總統、眾院議長波洛西、民主黨政策，一直罵到反對他的共和黨人。

批波洛西「把加州搞垮了」

在亂砲四射，無所不批的講演中，川普把當前社會描繪成是「如委內瑞拉般」的敗落，他說他把一個進步豐裕的國家交給民主黨後，結果變成民不聊生的社會，芝加哥紐約大城市的治安不可收拾，「我們在阿富汗戰地陣亡的軍人」都沒有芝加哥一天死於槍下的人數；他說，「我們必須重來一次」。

他抨擊說波洛西和民主黨人把加州搞垮了，她自己退休卻要搬到佛州，「老實說，我們並不歡迎她」。

前總統川普15日於亞利桑納州舉行造勢活動，出席者踴躍。（Getty Images...
前總統川普15日於亞利桑納州舉行造勢活動，出席者踴躍。（Getty Images）

辯護暴動「抗議大選不公」

川普同時為去年1月6日的國會暴動辯護，他說國會現在調查國會攻擊事件，為什麼國會不調查2020年大選的舞弊行徑，真正在動亂是前年11月3日選舉當天的作弊。他稱1月6日的群眾是為抗議大選不公的行為。

他稱民主黨推動的投票權法案，真正在目的是「確保每一個共和黨候選人都選不上」。川普又開始如數家珍，把他認為的關鍵州大選開票作弊一事，再列舉一次。

來源：12 News

這場位於鳳凰城外郊區的造勢活動不僅是川普2022年首場造勢活動，也是他去年卸任後第二度回到亞利桑納州；2016年，川普在該州大獲全勝。

在前總統川普15日於亞利桑納州舉行的造勢活動上，他的支持者打出招牌，要他在202...
在前總統川普15日於亞利桑納州舉行的造勢活動上，他的支持者打出招牌，要他在2024年或之前再任總統。（Getty Images）

此次演說不只邀請川普，還有許多保守派政治人物雲集；另有許多意圖尋求川普支持的州與地方共和黨候選人到場，希望贏得川普青睞與支持。

川普在格林伍德(Lee Greenwood)的「主保佑美國」(God Bless the USA)激昂樂音中登場，接受數千名支持者的掌聲與喝采歡迎。

川普宣稱「我選兩次，贏兩次」

川普開宗明義，痛批「選舉舞弊」、指「瞞天大謊」是胡謅(The Big Lie is a lot of bullshit)，宣稱「我選兩次，贏兩次」。

川普形容拜登當選是「國家的災難」，拜登總統在2020年大選中勝選，但川普未承認敗選。

他呼籲支持者力挺共和黨籍亞利桑納州州長候選人卡麗·雷克(Kari Lake)，並用選票趕走民主黨現任亞利桑納州參議員凱利(Mark Kelly)；福斯新聞(Fox News)前主播雷克隨後與川普同台，說道：「我們會讓又大又漂亮的牆完工。」

川普 民主黨 拜登

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