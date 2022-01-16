時報廣場地鐵站慘劇 華女無故被遊民推落鐵軌遭輾斃

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

紐約市 地標時報廣場地鐵站 15日上午發生華裔婦女被推入鐵軌致死案，嫌犯為61歲的遊民賽門·馬秀(Simon Martial)，他已被控二級謀殺；警方說，在案發前幾分鐘，馬秀曾試圖靠近另一名非亞裔 女子，但她提高警惕避離，並在五分鐘後目擊華裔女子被推入軌道，捲入車下。

此類案件在過去一年頻繁發生，紐約市長亞當斯(Eric Adams)、市警高層、大都會運輸署(MTA)等民選官員於當日下午齊聚案發地，誓言打擊犯罪，並為「不能照顧自己的人」提供協助。

受害華女無故被推落 捲入列車底枉死

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，案發時受害者正在Q線站台上等車，隨後在列車進站時被嫌犯推入鐵軌，捲入車底，當場身亡。

死者為40歲的米雪兒．吳（Michelle Aylssa Go，音譯），報住曼哈頓西72街50號；與馬秀並無交流，遭隨機無故攻擊。

五分鐘前 遊民靠近另一非亞裔女 她警覺避開

市警探員組副警司威爾科克斯(Jason Wilcox)表示，嫌犯首次出現在站台的時間為9時31分，而他推人入鐵軌的時間則為9時39分。

「在這九分鐘，嫌犯先接近一名非亞裔女子。」威爾科克斯說，但該女子有所警惕並走開，隨後卻目擊了那名亞裔女子被攻擊致死。

紐約市警方15日在曼哈頓時報廣場發生華裔女子被推入鐵軌喪命一案後，於現場調查案情。（截屏自ABCNews）

非裔遊民警局自首 被控二級謀殺

西維爾說，嫌犯於9時53分左右走進位於曼哈頓華埠堅尼路的捷運第二分局自首，並當場被捕，後被帶往曼哈頓南區警署。

市警表示，尚不清楚受害者當時去往何處，但她一人在站台候車，並未有朋友在側。警方暫判定案件為謀殺，馬秀被控以二級謀殺罪。

嫌犯多次被捕 家人稱有精神病史

據悉，馬秀從1998年起有多次被捕紀錄，最近一次因搶劫未遂在州監獄服刑兩年，於2021年8月獲釋；家人稱馬秀有精神病史，服用藥物20多年，在精神病院進進出出。

他在被帶入警局前，還對攝影記者伸出舌頭。

紐約市長亞當斯（前）等民選官員誓言心理健康和打擊犯罪需並行。(取自市長辦公室網站)

市長稱打擊犯罪 協助「不能照顧自己的人」

亞當斯再次強調心理健康和打擊犯罪並行，市府要確保這些「不能照顧自己的人」能得到合適的心理健康資源，不然此類案件的發生，只會進一步的提升紐約人乘坐地鐵時的恐慌感。

他同時呼籲各政府機關協同配合，「不管這立法者、執法者還是司法機關，都應相互溝通，提供幫助以實現辦案最大化。」

疫情期間 亞裔遭攻擊暴增361%

疫情期間，紐約市亞裔無故遭擊案件頻發，去年紐約市發生的攻擊亞裔案比前一年驟增361%，其中包括多起受害者被無端推入鐵軌案；此前紐約州市政府宣布，為了吸引更多乘客，在紐約地鐵增加遊民服務資源，組建由社會工作者和醫療人員構成的團隊幫助遊民。

國會眾議員孟昭文（前中）在紐約市長亞當斯（後右四）舉行的記者會上譴責惡毒攻擊行為，要求政府加強保護乘坐公共交通工具的民眾。（孟昭文辦公室提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)表示，2000多名警員被增派至地鐵各處巡邏，以緩解人們對暴力案件的擔憂。

國會眾議員孟昭文說，「亞裔成為了脆弱且易成為目標的群體，我們需要更好的政策來保護乘坐公共交通工具的紐約民眾，並為精神不穩定的遊民提供及時幫助」。