更新指引 CDC：布口罩防護差 應依情況選擇最合適口罩

CDC於14日更新新冠疫情防疫指引，指布口罩防範新冠病毒能力較差，應依自身情況選擇最合適的口罩。圖為維吉尼亞一女子在手術外科口罩外再 戴一層布口罩。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC )14日更新新冠疫情防疫指引，指出布口罩 防範新冠病毒能力較差，應依自身情況選擇最合適的口罩；國家廣播公司(NBC)報導，部分公衛官員還主張大規模派發保護力最強的N95口罩，但不少官員對此持保留態度。

有線電視新聞網(CNN)報導，CDC在新聞稿中表示，口罩是防範新冠疫情的首要工具，不過重要的觀念是：「戴任何口罩都比不戴口罩好」，「選擇合適的口罩並長時間配戴」。

CDC在指引中說，一些口罩的保護效果更好，例如鬆軟的布口罩保護力就較低，分層而編織更緊密的口罩保護力較高，而一次性的外科口罩或KN95保護力更高，最高的則是N95口罩。

CDC指出，當民眾照護確診患者、搭乘大眾運輸工具、從事與大量民眾接觸的行業、尚未接種新冠疫苗、重症高風險群、參與群聚活動等場合，應該要選擇保護力更高的口罩。

NBC報導指出，CDC的指引並未直接建議民眾選擇哪些口罩，而是依自身狀況決定，但在白宮內存在更積極的聲音，例如拜登 總統13日表示，計畫向民眾提供免費的高品質口罩。

NBC援引消息人士報導，公衛署長莫西(Vivek Murthy)曾建議，向全國民眾派送一個免費的N95口罩；但包括CDC在內，多數公衛官員對此構想持保留態度，其原因包括防疫效益及可能的後果。

前歐巴馬政府顧問卡維塔·帕特爾(Kavita Patel)表示，政府不可對戴口罩防範Omicron變種病毒傳播樂觀，因為部分地區病毒傳播驚人，就算戴上N95口罩恐怕也如「在五級颶風中打傘」。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)12日的言論還暗示，她擔心由於N95口罩戴起來非常不舒服，但政府又不建議戴舒適的布口罩時，最終的結果可能是民眾什麼口罩都不戴。

不過拜登前顧問歐斯特宏(Michael Osterholm)表示，CDC的問題就是決策「不夠科學」，而是對民眾反應瞻前顧後；但CDC需要提供「清晰的訊息」，目前看來，CDC的指引太過繁瑣，與民眾的溝通上已失敗。