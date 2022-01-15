不再挖鼻孔？研究：唾液測Omicron可比鼻液早幾天驗出

由於Omicron變種病毒先出現在口腔和喉嚨，部分專家建議居家檢測應改驗唾液。（歐新社）

在美國即將寄送新冠居家檢測 盒之際，公衛專家表示，一般慣用的鼻腔採樣檢測新冠病毒雖然有效，對檢測先感染口腔和喉嚨的Omicron 變種病株夠不夠準確，值得討論；研究顯示，相較於檢測從鼻腔刮下的黏液，從口腔採集唾液檢測可以早幾天確知是否感染病毒。

因為檢測技術還在發展，目前還沒有足夠的資料可以證明哪一種方法最快速又準確，很多實驗室還沒有檢測唾液的設備，美國家用抗原測試劑也還沒有核准採集唾液。

不過，對口腔樣本仍存懷疑的人開始承認，口腔唾液有其優點，在Omicron快速蔓延之際，越來越多專家希望企業界、科學界和政界加緊合作，定出最佳採樣、檢測辦法來。

耶魯大學 公衛學院微生物學家安‧威莉(Anne Wyllie)參與過唾液檢測試劑的研發；她說，大家要隨機應變；許多試驗室和政府單位似乎對檢測辦法一成不變，不願調整。

病疫初期就有科學家想到用比較輕易、舒適的採樣方法檢測病毒，唾液可以直接吐出，不像從鼻腔內部採樣那麼難過。

但明尼蘇達州漢尼品郡醫學中心分子診斷實驗室的臨床微生物學家韓森(Glen Hansen)說，也有人質疑唾液不是那麼值得當「黃金標準」。

研究發現，病毒通常先出現在唾液，然後才聚集在鼻腔，也就是說，要早日驗出是否感染，唾液可能是最佳樣本。

馬里蘭大學呼吸道病毒專家米爾頓(Donald Milton)團隊發現，病患出現症狀前三天及後兩天，唾液所含病毒數量是鼻液的三倍，PCR核酸測出陽性反應的概率鼻液的12倍；不過，此後鼻腔就開始聚集病毒。這項研究還沒在科學期刊上發表。

食藥局已核准許多種唾液核酸檢測試劑，許多學校樂於採用。

Omicron變種在上呼吸道繁衍迅速，潛伏期短，專家認為唾液試劑既然可以早期測知病毒，自有其價值。

新冠病疫體育與社會工作小組召集人席卡(Robby Sikka)說，omicron變種繁衍、擴散快速，改變了整個病毒檢測作業。