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後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

惹上Omicron不是鬧著玩 六個原因不可不知

記者胡玉立／綜合報導
Omicron感染後仍可能病重，而且染疫復原後是否會有後遺症至今不明。圖為一名護士準備注射疫苗。（Getty Images）
Omicron感染後仍可能病重，而且染疫復原後是否會有後遺症至今不明。圖為一名護士準備注射疫苗。（Getty Images）

快速傳播中的Omicron變種和之前的新冠病毒相比，染疫病狀較輕，許多人以為風險較小；但路透報導指出，遭Omicron感染後仍可能病重，而且染疫復原後是否會有後遺症至今不明，因此仍應全力避免染疫。

1.仍可能重病

研究顯示，與之前變種病株相比，Omicron更可能無症狀，有症狀者有更高比例症狀很輕微，如喉嚨痛、流鼻涕、無早期感染典型的呼吸困難；但Omicron在許多國家瘋狂傳播，必定有人演變成重症。

義大利和德國最新數據顯示，未接種疫苗者更有可能住院、住入加護病房和死亡；洛克斐勒大學病毒專家努森茨維格(Michel Nussenzweig)表示，即便人人遲早暴露在病毒中，但「越晚越好」，因為未來可能出現更多更好的藥物與疫苗。

2.會傳染別人

耶魯大學(Yale University)病毒免疫學家岩崎明子(Akiko Iwasaki)表示，「若你只出現輕症，就算曾染疫或接種疫苗而獲得抗體，仍可能傳染給有重症風險者。」

3.後遺症不明

之前的新冠變種除造成「突破性」感染，也可能出現持續虛弱的長期新冠後遺症(Long-haul COVID syndrome)；岩崎明子表示，Omicron有多大機率導致長期後遺症，目前沒有數據，把Omicron看成「溫和」病毒，可能面臨持續數月或數年的虛弱疾病風險。

此外，Omicron是否有任何「沉默」效應，如抗體錯誤攻擊人體細胞、精子損傷和胰島素β細胞改變等，也有待釐清。

4.有效藥缺貨

Omicron治療方式非常有限，醫生須定量配給藥物，過去用來抗疫的三種抗體藥物有兩種對Omicron無效；如果生病，可能無法獲得治療。

5.醫院被擠爆

哥倫比亞大學微生物學與免疫學教授何大一(David Ho)表示，Omicron對完整接種疫苗且無潛在疾病的患者不會造成太大傷害，但感染人數還是越少越好，尤其是美國大部分地區Omicron疫情仍未達高峰，醫院即因收治染疫患者不斷打破紀錄，不堪重負。

6.更多新變種

Omicron是第五個重要的新冠變種病株，病毒變異能力是否減慢有待觀察；高感染率將提供更多變異機會，也無法保證新的病毒會更溫和。

Omicron 疫苗 耶魯大學

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