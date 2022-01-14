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CDC研究：兒童染疫恐增罹糖尿病風險

記者胡玉立／綜合報導
CDC研究顯示，兒童感染新冠肺炎康復後，罹患糖尿病風險可能會增加。圖為紐約曼哈頓華埠容閎小學學生5日在課堂上課。（Getty Images）
CDC研究顯示，兒童感染新冠肺炎康復後，罹患糖尿病風險可能會增加。圖為紐約曼哈頓華埠容閎小學學生5日在課堂上課。（Getty Images）

新冠病毒感染案例激增，對兒童產生嚴重影響；疾病防治中心(CDC)最新研究顯示，兒童感染新冠肺炎康復後，罹患糖尿病風險可能會增加，研究人員正尋找新冠病毒與糖尿病可能有關連的原因；CDC也呼籲家長、兒科醫生和護理人員注意糖尿病警告的徵兆。

此研究調查疫情第一年逾250萬名18歲以下患者醫療保健資料庫，發現兒童感染一個月或更長時間後，確診罹患糖尿病的可能性，是其他與COVID無關感染患者的2.5倍。

成人患者身上也發現，感染新冠可能與糖尿病風險提高有關；兩項去年6月進行的研究顯示，新冠病毒可以感染胰腺β細胞、減少胰島素分泌，導致一型糖尿病。

一型糖尿病讓身體停止製造胰島素，需每天注射胰島素維持生命；2型糖尿病患者身體會繼續產生胰島素，但細胞對胰島素出現不正確反應，抵抗胰島素；CDC公布的新研究把兩種糖尿病病例都包括在內。

美國兒科學會和兒童醫院協會指出，上周有58萬名兒童新冠檢測呈陽性，幾乎是兩周前的三倍多；而家長需了解 並非所有感染新冠病毒的兒童都會得糖尿病。

青少年糖尿病研究基金會研究副總裁杜塔(Sanjoy Dutta)表示，新研究顯示新冠病毒與糖尿病間存在關聯，但這項研究並沒有確定新冠病毒如何或是否確會增加兒童患糖尿病的風險。

CDC敦促父母、兒科醫生和護理人員注意糖尿病警告信號，包括口渴、飢餓、尿頻、不明原因體重減輕、視力模糊和疲勞；糖尿病通常可以通過驗血得知。

目前所有五歲以上兒童都有資格接種輝瑞疫苗，12歲以上兒童及部分5至11歲免疫功能低下的兒童，現在也有資格接受第三劑輝瑞疫苗；兒科醫生強調，疫苗安全性已得到更多證明，父母應及早讓兒童接種新冠疫苗。

糖尿病 疫苗 CDC

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