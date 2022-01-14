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拜登宣布：擴大發放10億個免費居家檢測盒

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
拜登總統13日宣布，聯邦政府加倍發放10億個免費居家新冠檢測盒和N95或KN95口罩。圖為他在記者會上展示KN95口罩。（Getty Images）
拜登總統13日宣布，聯邦政府加倍發放10億個免費居家新冠檢測盒和N95或KN95口罩。圖為他在記者會上展示KN95口罩。（Getty Images）

拜登總統13日宣布，聯邦政府下周將啟用民眾登記索取新冠檢測盒的網站，加倍發放10億個免費居家新冠檢測盒和N95口罩，並調派1000名軍醫，紓解醫院目前面臨的壓力；他也呼籲媒體遏止疫情和疫苗的不實資訊。

第一批檢測盒下周開始發放

另方面，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)和50名民主黨國會議員12日已先提法案，要求聯邦政府發放N95口罩給每名美國人。

Omicron變種病毒導致病例大增，拜登表示，他已要求政府團隊加倍採購新冠檢測盒，從原訂單5億盒擴增至10億盒；第一批的檢測盒下周開始發放，屆時聯邦政府也會啟用新網站供美國人免費登記，而其他檢測盒則在未來數月陸續發放。

拜登總統13日宣布，聯邦政府加倍發放10億個免費居家新冠檢測盒和N95或KN95...
拜登總統13日宣布，聯邦政府加倍發放10億個免費居家新冠檢測盒和N95或KN95口罩。圖為洛杉磯的YMCA發放免費的KN95口罩。（Getty Images）

調派1000名軍醫前往重災區

拜登也在白宮宣布，下周起將派遣1000名軍醫人員到全國多個城市，緩解因染疫而造成的醫護人力短缺問題；拜登指出，新派出的軍醫團隊，將部署在重災區密西根、新澤西、新墨西哥、紐約、俄亥俄和羅德島等州。

還將發放「高品質」N95口罩

拜登也首次宣布，政府計畫生產並發放「高品質」N95口罩，這是目前最有效防疫的口罩，下周將公布進一步細節；白宮本周稍早曾表示，目前聯邦政府已掌握了逾7億5000個N95口罩。

拜登坦言，美國進入新年卻見病例創新高，他知道大家都很挫折，但他強調這是「未接種者的大流行病」；雖然是否接種新冠疫苗都可能染疫，但拜登引述醫學數字表示，接種疫苗後重症與病歿機率會低很多，「是否接種疫苗將導致很不一樣的後果。」

拜登總統13日宣布，聯邦政府加倍發放10億個免費居家新冠檢測盒和N95或KN95...
拜登總統13日宣布，聯邦政府加倍發放10億個免費居家新冠檢測盒和N95或KN95口罩。圖為加州Rosemead於5日發放免費居家檢測盒。（Getty Images）

拜登喊話媒體遏止疫情假消息

拜登最後呼籲媒體遏止有關疫情的不實資訊，「我要特別向社群媒體公司和媒體請求，請處理好你們平台上的錯誤和不實新聞，這必須停止。」

桑德斯2020年曾提出「全民發口罩」(Masks for All Act)草案，要求聯邦政府為每名美國民眾發放一盒N95口罩，12日與50名民主黨再提該案，聯署人包括參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)；白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)則表示，拜登政府現正積極尋求讓民眾能更容易取得N95口罩的各種方式。

桑德斯指出，聯邦政府應該為全體人民免費提供高品質N95口罩，以避免死亡及痛苦，醫療系統也能省下可觀花費。

圖為波士頓一名醫務人員為一名退伍軍人戴上N95口罩。（Getty Images）
圖為波士頓一名醫務人員為一名退伍軍人戴上N95口罩。（Getty Images）

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