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Omicron曙光乍現 越過高峰急診驟減 美東北部分地區趨緩

編譯郭宣含／綜合13日電
美國多地Omicron病例增幅似放緩，上急診室民眾大減。圖為俄亥俄州國民兵協助民眾檢測。（Getty Images）
美國多地Omicron病例增幅似放緩，上急診室民眾大減。圖為俄亥俄州國民兵協助民眾檢測。（Getty Images）

公衛官員和傳染病專家表示，中大西洋州到新英格蘭地區的Omicron疫情開始出現減緩跡象；他們謹慎但樂觀認為，疫情可望出現轉機，而美國的Omicron疫情趨勢，可能類似己見減緩的英國等國家。

Omicron變種病毒將美國確診和住院病患推升至新高，不過公衛官員和專家本周開始見到，東北部部分地區的疫情接近高峰或趨穩的初步跡象。

紐約市新增確診病例在12月增加逾20倍，但過去幾天已見平穩；新澤西和馬里蘭州本周新增確診病例也稍微下降，一如許多大城市的疫情數據；紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)本周表示：「看來我們可能正跨越疫情高峰。」

「廢水檢測到新冠病毒量驟減」

「我們盡量不預測新冠病毒的發展，因為它總讓我們吃驚。」波士頓塔夫茲醫學中心(Tufts Medical Center)流行病學專家多倫(Shira Doron)說，「但至少廢水檢測到新冠病毒量已驟減，我們希望這表示病例也會驟降，住院和病歿人數也會跟上。」

之前的新冠變種病毒往往有更長的高低峰循環，通常爆發疫情後，病例會持續攀升約兩個月才下降；Omicron傳播力高，可更快傳播，這表示它會更快感染到高風險族群。

美國多地Omicron病例增幅似放緩，上急診室民眾大減。圖為洛杉磯市民排隊檢測。...
美國多地Omicron病例增幅似放緩，上急診室民眾大減。圖為洛杉磯市民排隊檢測。（Getty Images）

專家提醒：緊急狀態尚未到頭

許多專家認為，Omicron病例減少的速度會跟它攀升的速度一樣快。

不過目前的緊急狀態尚未到頭，Omicron病例僅在最早爆發疫情的地方接近高峰，主要是東北部州，而其他州病例仍在攀升。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，美國新冠肺炎12日新增確診近89萬5000例和逾2400人病歿；過去一周平均每日新增確診逾78萬6000例，比兩周前的單日平均增加159%；目前全美逾15萬1000名染疫病患住院。

七州的確診率開始平緩，包括紐約、新澤西、馬里蘭、俄亥俄、喬治亞、堪薩斯和密西西比州；華府上周新增確診率更大減19%。

英國似已跨過Omicron高峰

英國似乎已跨過Omicron導致的疫情高峰，顯示Omicron傳播力雖高但影響短暫，這可能是疫情正在消退的好消息。科學家表示，英國疫情數據對美國和其他國家來說是個好訊息，說明Omicron可望複製南非模式，病例急升約一個月後便會驟減。

美國多地Omicron病例增幅似放緩，上急診室民眾大減。圖為洛杉磯市民排隊檢測。...
美國多地Omicron病例增幅似放緩，上急診室民眾大減。圖為洛杉磯市民排隊檢測。（Getty Images）

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