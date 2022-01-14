「侵犯多數員工健康」最高法院否決大企業強制疫苗令

最高法院贊同醫護人員必須施打疫苗的命令。圖為CVS藥劑師在紐約哈林護理和康復中心為一名年邁的患者接種新冠疫苗。（美聯社）

最高法院13日否決拜登 政府上周才生效的大企業勞工疫苗 強制令，但贊同醫護人員必須施打疫苗的命令；保守派大法官 指疫苗接種令，對多數美國人的生命和健康產生不良影響。

兩項判決在9位大法官之間都存在分歧，影響8500萬名勞工的大企業員工施打疫苗命令，在6位保守派大法官反對下被推翻。

對於1030萬名醫療工作者的疫苗強制令，保守派的首席大法官羅伯茲(John Roberts)和大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)，加上3席自由派大法官，共投出5張贊成票，超過反對的4票。

職業安全與健康管理局(OSHA)去年11月發布命令，要求百人以上的企業，所有員工都要接種疫苗，否則就需每周檢測病毒並在工作時戴口罩，政府將對違規企業開罰，這項規定本月4日生效；命令一出立即引發法律戰，各地法院見解不一。

最高法院透過未署名意見書表示，OSHA發布、影響大企業的命令，並非聯邦權力的展現，反而嚴重侵犯多數員工生命和健康。

最高法院表示，即便國會授權OSHA監管職業風險，但國會並未賦予該局更廣泛的權力去管理公眾健康；以百人以上企業為條件，要求8500萬名美國人接種疫苗，顯然屬於後者。

未署名意見書指的是意見書上沒有個別大法官的簽名，但至少代表了6位大法官的意見。

3位自由派大法官對此表示異議，布萊爾(Stephen Breyer)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)和凱根(Elena Kagan)表示，此判決錯誤適用法律標準，這麼做將妨礙聯邦政府應對新冠疫情對全球勞工造成的巨大威脅。

此外，最高法院同意聯邦政府對醫療人員實施的疫苗令，指其極為符合「國會授權政府，管理聯邦醫療保險(Medicare)或聯邦醫療補助(Medicaid)的資金」，「確保醫療服務提供者採取步驟，避免將危險病毒傳給病人，與醫療職業基本原則一致。」

4位保守派大法官提出異議表示，國會並未授權聯邦政府，能要求醫護人員必須接種疫苗；大法官艾里托(Samuel Alito)表示，這項命令將迫使醫護人員在工作和不可逆的醫療行為中做選擇。

拜登總統以聲明表達「失望」，並稱最高法院封殺了完全基於科學與法律、對員工來說常識性的救命要求；他表示，要求雇主做到讓員工接種疫苗，或戴口罩工作並接受每周一次的定期檢測，是適度的。

拜登說，若非他去年下達疫苗強制令，大幅增加疫苗接種人數，惠及軍人、聯邦雇員與包商、醫護人員和大企業的勞工，美國今天會出現更多新冠死傷人數。

拜登表示，他將持續呼籲全國雇主，保護美國人的健康和經濟，呼籲企業領袖持續執行疫苗要求。

全國零售協會(National Retail Foundation)將最高法院的判決視為雇主的重大勝利，稱這項命令給雇主帶來空前繁重的負擔；不過該協會也說，堅定相信疫苗能戰勝疫情，敦促拜登政府拋卻違法規定，和雇主、勞工及公衛人員一起討論，如何在今年促進疫苗普及，並減緩疫情傳播。