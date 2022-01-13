確保校園開放 白宮諾每月供千萬份檢測工具給K-12學校

拜登政府宣布本月起， 每個提供500萬份新冠檢測盒給全美公校使用。圖為芝加哥市公校經過三天網課後，12日恢復到校上課，一位母親牽著孩子前往學校。(美聯社)

白宮 12日承諾，每個月將免費提供各500萬套新冠病毒快篩與核酸(PCR)檢測 試劑給全國K-12學校，以在傳染力強的Omicron變種病毒肆虐之際，維持學校開放及面授。

全美快篩試劑分配嚴重不均，部分地區無法取得這些檢測工具；拜登 總統三周前曾表示，會提供5億套免費居家快篩檢測組給有需要民眾，並於日前讓私人醫療保險公司從15日起，每月提供每位投保者最多八套居家檢測盒。

拜登政府表示，每月會發送500萬份快篩試劑，以及500萬組核酸檢測給學校，核酸檢測樣本會透過衛生部(HHS)的計畫，配送到實驗室。

白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)說：「每月共1000萬份的檢測工具，將讓學校的檢測效能比去年11月增一倍；總統清楚指示，學校可以且必須維持開放，我們要給各州和地方領袖資源，確保學校開放。」

拜登強力推動學校開放和面授，以免遠距學習影響學童的課業和情緒；但專家表示，即便學校獲得更多快篩套組，檢測需要人力，在目前校方人力短缺的情況下，恐怕難以確實執行。

聯邦政府在每日新增確診增至75萬1000人之際，宣布發送額外新冠病毒檢測試劑給學校的消息，而白宮正籌備大量郵寄5億份居家快篩檢測試劑給各地民眾，以兌現拜登三周前的承諾。

衛生部準備與因應副部長道恩‧歐康納(Dawn O'Connell)11日在聯邦參院聽證會上表示，拜登政府目前只與藥廠簽約購置5000萬組居家快篩。

「我們正努力朝5億份居家快篩的方向邁進，每位國民將可上網下訂並直接宅配到家；政府目前簽訂四項合約、共5000萬組，未來幾天將再下訂更多數量。」歐康納說，「我們預期第一批會在本月底前寄出，其餘則會在未來60天內配送。」

然而，聯邦政府還沒推出讓民眾申請宅配快篩的網站，尚不清楚這些快篩套組能否及時送達民眾府上，因應迅速擴散的Omicron變種病毒。