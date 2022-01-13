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CDC：無意更新指南 不會建議民眾戴更高規格口罩

編譯郭宣含／綜合12日電
CDC主任瓦倫斯基12日表示，不會更改口罩指南，不會建議改戴更高規格口罩。圖為在紐約市內的戴口罩宣導廣告。(Getty Images)
CDC主任瓦倫斯基12日表示，不會更改口罩指南，不會建議改戴更高規格口罩。圖為在紐約市內的戴口罩宣導廣告。(Getty Images)

Omicron疫情席捲美國，聯邦疾病防治中心(CDC)12日表示不會更新口罩令，民眾戴口罩勝過沒戴口罩；白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)11日警告，Omicron最終恐找上每個人，多州陸續評估是否恢復口罩令；世界衛生組織(WHO)11日指出，全球上周新增確診數上升55%，但科學家指出，英國和美國病例已趨高峰，之後將驟減。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)12日表示，面對Omicron疫情，CDC無意改變口罩令，不會建議民眾戴上更高品質的口罩。

瓦倫斯基在白宮記者會上表示，目前CDC對當前疫情的建議是「有口罩總比沒口罩好」，CDC不會建議民眾戴上特殊規格的口罩，例如戴醫用等級的KN95或N95或不要戴布口罩。

她表示，CDC打算更新網站建議，幫助民眾選擇口罩。

「我們確實鼓勵所有美國人戴上合適的口罩，來保護他們自己並預防傳播新冠病毒。」瓦倫斯基說：「這項建議不會更動。」

瓦倫斯基表示，CDC網站需要更新加入不同口罩提供的保護力，協助大家獲得最新資訊以選擇合適的口罩，「最棒的口罩是你願意戴上一整天的口罩，你可以忍受在公眾室內場合和你需要的地方戴上它的口罩。」

●多州再次評估重啟口罩令

佛奇11日表示，Omicron變種病毒如野火燎原，美國每個人可能都會接觸到該病毒，不過已接種民眾仍有更佳保護力。

「Omicron具有前所未見的超凡傳播力，最終可能會找上每個人。」佛奇說，已接種疫苗和補強針者會接觸到該病毒，其中許多人會確診，「除了一些例外，多數人不會有大礙，不會住院或死亡。」

但佛奇警告，未接種疫苗者將首當其衝，面臨Omicron嚴重衝擊。

隨著病例數激增，大眾逐漸厭倦防疫措施之際，多州再次評估是否實施口罩令；大部分討論涉及校園規定，有許多地方的口罩令已遭取消或反對。

密蘇里大學管理委員會11日反對暫時恢復口罩令的要求；亞利桑納大學則宣布，室內無法維持社交距離時，應戴醫用口罩。

●科學家：美Omicron病例將大減

科學家則認為，英國Omicron疫情可能已達高峰，美國也將步上後塵，屆時病例數會開始大幅下降，因為具高傳播力的Omicron可能已無人可感染。

世衛11日最新周報告指出，全球新冠肺炎上周新增確診約55%、約1500萬例，不過新增病歿逾4萬3000例，病歿率維持穩定。

佛奇博士與瓦倫斯基主任，11日出席參院的疫情聽證。(美聯社)
佛奇博士與瓦倫斯基主任，11日出席參院的疫情聽證。(美聯社)

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