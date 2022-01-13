西維州州長打補強針仍確診「身體極端不適」

西維州州長賈斯提斯宣布確診，接受抗體治療。(美聯社)

共和黨籍西維吉尼亞州 州長賈斯提斯(Jim Justice)11日宣布新冠肺炎 確診，據悉他已接種補強針但仍遭突破性感染，由於身體「感到極端不適」，不得已推遲向州議會報告州情咨文。

賈斯提斯表示，11日上午起床後就感覺頭痛、發燒，並有咳嗽症狀，雖然當時就懷疑自己染疫並隨即進行快篩測試，但結果顯示陰性；到了當天下午症狀加劇，不放心的賈斯提斯進一步做了核酸檢測，最後確定新冠肺炎確診。

目前賈斯提斯正以抗體治療。

賈斯提斯在新聞稿中說：「我已經接種了補強針，因此對於仍然確診新冠肺炎感到相當震驚；不過同時我也感謝上帝、感謝醫療團隊、感謝我已接種三劑疫苗 ，否則我的症狀可能更糟；目前我只有輕微症狀，並已接受醫療團隊的建議居家隔離並接受抗體治療，但同時不得不推遲州情報告。」

西維州負責新冠疫情的主管馬爾許(Clay Marsh)亦藉此機會向大眾宣導接種疫苗的重要性說：「我想州長很快就會康復，主要是因為他已經打了三劑疫苗，如果他體內沒有這些抗體，病況發展絕對比現在更糟。」

馬爾許進一步表示：「我強烈建議所有人現在立刻去接種，特別現在全美病例數居高不下，每個人都可能被感染，疫苗打好打滿是保護自己和家人的不二法門。」

另方面，賈斯提斯不只已接種補強針，他還是少數公開支持並宣傳疫苗好處的共和黨人之一，他曾表示雖不支持拜登總統不斷擴充強制接種對象的政策，但認同每個人都應該要打疫苗；他曾形容認為疫苗無效、不想打疫苗的人「愚蠢」。