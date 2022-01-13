約克維奇認入澳申報不實 未勾曾赴他國恐被驅逐

約克維奇12日在澳洲墨爾本練球。(美聯社)

網壇「世界球王」約克維奇 (Novak Djokovic)被澳洲 取消簽證的風暴仍未平息；他12日發表聲明，承認赴澳洲旅行的申報表裡填了不正確資訊，但他怪罪是後援團隊幫他填表時，犯下「人為錯誤」，未勾選他抵澳前14天內曾赴他國旅行；如果澳洲政府要嚴格處理，他可能遭罰款或牢獄之災，簽證也會再被註銷。

約克維奇也承認去年12月新冠病毒檢測呈陽性反應後，在塞爾維亞接受媒體採訪和拍照，是「判斷錯誤」。

在入境表格上提供虛假訊息，在澳洲可以構成驅逐出境的理由；約克維奇透露的這項最新轉折，讓這位沒有接種疫苗證明的網壇一哥，最後會否獲准留在澳洲參加17日揭幕的澳網 公開賽，增添更多變數。

約克維奇的聲明是他在羅德拉沃爾(Rod Laver)球場練習時發布，這也是他5日飛抵墨爾本深夜遭澳洲移民當局拘留四晚獲釋後，第三次出現在澳網錦標賽的主要球場。

聲明中，現年34歲的約克維奇將最近外界評論，描述為對他的「傷害」，他說明清楚，是為了「減輕社區對於我人在澳洲的更廣泛關注。」

約克維奇曾多次公開反對接種疫苗，他在4日出發赴澳洲前，宣稱自己獲得澳網主辦單位核發「醫療豁免」；舉世譁然之際，他在墨爾本機場被澳洲邊境當局拒絕入境，簽證也被取消；後來法官准許他留在澳洲，但種種爭議已是全球關注焦點。

這位九次澳網公開賽冠軍、20次大滿貫球王，會被驅逐出境？或參與澳網公開賽創下第21個大滿貫男網單打冠軍世界紀錄？最後將由澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)定奪。

此決定可能需要一段時間，但由於澳網公開賽訂13日抽籤，因此存在時間壓力；霍克辦公室聲明表示，約克維奇法律團隊已提交進一步文件，他們明白這件事「會影響何時做出決定」。

簽證案件經驗豐富的澳洲律師巴恩斯(Greg Barns)指出，移民部長有權取消簽證，若約克維奇簽證被取消，他的律師仍可向法庭申請禁令，以免他被迫離開澳洲。

在澳洲政府做出決定後，約克維奇最多有九天時間回應；巴恩斯表示，「這或許是讓約克維奇有機會出賽，然後在比賽結束時將他踢走的一種作法。」