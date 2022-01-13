南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外

南美竊盜集團在全美多州流竄作案，專挑亞裔、中東裔有錢家庭下手。(本報檔案照)

調查人員發現，南美竊盜集團、尤其是來自哥倫比亞和智利的竊賊，正以非法或使用免簽證入境美國，四處作案；被稱為「犯罪觀光 客」(crime tourists)的這些竊賊，透過網路研究下手目標，專門鎖定全美各州的亞裔 和中東裔有錢家庭，趁屋主不在家時行竊，每年盜竊價值數千萬或數億美元商品；由於找到了某種犯罪甜蜜點，他們可以逐州行竊並逍遙法外。

聯邦調查局刑事調查部門監督特別探員海斯(Dan Heath)表示，「南美竊盜集團」在美國及印度、英國和澳洲等國採用類似策略犯罪，問題日益嚴重，「現在是我國的巨大威脅。」

警方最近一次破案是經過長達數年調查的結果；調查人員透過數個月追蹤蛛絲馬跡，在去年3月，將GPS追蹤器放置在維吉尼亞州395號州際公路旁緊鄰華府 的亞歷山卓市(Alexandria)一座旅店停車場的兩輛汽車裡，最後逮捕了一個專門鎖定華府郊區的亞裔和中東家庭高級住宅的入室盜竊團。

他們連續兩晚進入不同豪宅行竊，其中一間6000平方呎豪宅的屋主為南亞人，當時她人在維也納。

維州費爾法克斯郡(Fairfax County)警方證實，車上四名男子均被捕，他們都是哥倫比亞人；警方指出，這一夥人與50多起盜竊案有關，當地因此損失逾200萬元。另一個在馬里蘭州作案的集團，與另外近50起竊案有關，得手總金額為160萬元；後者成員已被定罪。

調查人員指這種複雜的犯罪現象起源於南美洲，並遍及世界各地；當局稱他們為「犯罪觀光客」；聯邦調查局估計，一旦來到美國，他們就會從一個州到另一個州進行數十起盜竊、搶劫等犯罪活動。

根據警方調查，竊盜集團透過網路搜尋作案目標，動手之前先在鎖定目標住處附近盯梢，等待沒人在家的機會快速行動。

維州費郡警方從連續發生的案件中發現相同模式：豪宅、屋主為亞裔或中東裔，後門或窗戶被砸，珠寶及奢侈品遭竊，但高價電器用品則沒被偷。

費郡警察局探長宋山繆(Samuel Song，音譯)用「鬼魅」(ghosts)，形容這些不易追查的竊賊。

費郡警方表示，調查發現竊案成員與發生於喬治亞州的入室搶劫有關，組織成員與德州、南卡羅來納、北卡羅來納州發生的類似案件幕後組織也有關聯；一個在加州作案的集團還曾利用干擾器讓汽車遙控鑰匙無法上鎖，得以偷竊車內物品。

當局認為，亞裔和中東家庭成為目標，是因為竊賊認為他們有時將家庭財富購買黃金和珠寶，或比較可能經營依賴現金的企業，手中有大量資金。

以2019年2月為例，一家住在距華府不遠的費爾法克斯郡大瀑布鎮(Great Falls)的南亞家庭，發現自己價值150萬美元的住處被洗劫一空，竊賊是在傍晚自後院玻璃門闖入，偷走金飾和大保險箱，損失高達數十萬元。

專家說，由於非暴力財產犯罪的保釋金通常很低，因此被捕竊賊通常很快就會獲得保釋金，然後流竄到其他城鎮找尋下一個下手對象；由於這些罪行通常不符合聯邦當局參與調查門檻，引起的關注較少。