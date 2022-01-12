佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

美國首席防疫專家佛奇 今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron 如野火燎原般蔓延全美各地，每個人都很有可能接觸病毒，但打過疫苗 的人若感染情況會較好。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛奇（Anthony Fauci）對戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）資深副總裁莫里森（J. Stephen Morrison）表示：「Omicron擁有令人驚奇且前所未見的傳播能力，終究會找上幾乎每個人。」

他說：「接種過疫苗…和追加劑的人也會接觸到病毒。其中有些人，也許是很多人將會染疫，但除了一些例外情況，非常有可能他們的狀況會不錯，不會到住院和病逝的地步。」

佛奇也說，相較之下，沒有打疫苗的人染疫將會出現嚴重症狀。

全美各地目前每5名符合資格的民眾中至少有1人尚未接種疫苗，相當於約6500萬人。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據，超過62%的人已完整接種疫苗，但僅23%的人打了追加劑。

佛奇說，當社區擁有足夠的保護措施，以及有藥物可輕易治癒COVID-19重症時，疫情才算是進入新階段。他也說：「我們現在可能正處於門檻上。」

美國食品暨藥物管理局（FDA）代理局長伍考克（Janet Woodcock）今天也表示，儘管大部分的人可能會染疫，但現在應該把焦點放在確保醫院和必要服務正常運作。

感染COVID-19的住院病患人數今天創新高紀錄，對醫療保健網路造成沉重負荷，美國數州緊急調遣人員及實施其他措施因應。

根據美國衛生及公共服務部的數據，截至今天為止，美國有超過14萬5900人住院，超越去年1月中高峰的14萬2246人，且是兩週前的幾乎兩倍。