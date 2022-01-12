我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：川普面臨政治現實 欲清算麥康諾但黨內反應冷淡

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

中央社／華盛頓11日綜合外電報導
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

美國首席防疫專家佛奇今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron如野火燎原般蔓延全美各地，每個人都很有可能接觸病毒，但打過疫苗的人若感染情況會較好。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛奇（Anthony Fauci）對戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）資深副總裁莫里森（J. Stephen Morrison）表示：「Omicron擁有令人驚奇且前所未見的傳播能力，終究會找上幾乎每個人。」

他說：「接種過疫苗…和追加劑的人也會接觸到病毒。其中有些人，也許是很多人將會染疫，但除了一些例外情況，非常有可能他們的狀況會不錯，不會到住院和病逝的地步。」

佛奇也說，相較之下，沒有打疫苗的人染疫將會出現嚴重症狀。

全美各地目前每5名符合資格的民眾中至少有1人尚未接種疫苗，相當於約6500萬人。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據，超過62%的人已完整接種疫苗，但僅23%的人打了追加劑。

佛奇說，當社區擁有足夠的保護措施，以及有藥物可輕易治癒COVID-19重症時，疫情才算是進入新階段。他也說：「我們現在可能正處於門檻上。」

美國食品暨藥物管理局（FDA）代理局長伍考克（Janet Woodcock）今天也表示，儘管大部分的人可能會染疫，但現在應該把焦點放在確保醫院和必要服務正常運作。

感染COVID-19的住院病患人數今天創新高紀錄，對醫療保健網路造成沉重負荷，美國數州緊急調遣人員及實施其他措施因應。

根據美國衛生及公共服務部的數據，截至今天為止，美國有超過14萬5900人住院，超越去年1月中高峰的14萬2246人，且是兩週前的幾乎兩倍。

疫苗 佛奇 Omicron

上一則

家用電梯暗藏致命風險 3業者召回6.9萬部

延伸閱讀

佛奇戴的是什麼口罩？超高性能保命呼吸器解密!

佛奇戴的是什麼口罩？超高性能保命呼吸器解密!
佛奇轉彎：5天隔離+檢陰 防長打了補強針仍確診

佛奇轉彎：5天隔離+檢陰 防長打了補強針仍確診
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
Omicron變異株席捲各國，美國昨天單日確診突破百萬，打破全球紀錄。圖為洛杉磯民眾排隊等待檢測。（美聯社）

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

2022-01-04 18:45
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因
大量民眾檢舉詐騙 新冠病毒免費快篩公司遭調查

大量民眾檢舉詐騙 新冠病毒免費快篩公司遭調查