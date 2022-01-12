明年不再拚連任 民主黨議員退休潮 有利左派四人幫

大批民主黨聯邦眾議員不競選連任，進步派議員積極策畫擴充陣營，圖為賈亞帕(中)率進步派黨團在眾院召開記者會。(歐新社)

自由派民主黨 人指出，深藍選區的民主黨聯邦眾議員出現退休浪潮，有利極左派「四人幫」(Squad)人馬，在11月期中選舉後大舉進軍眾院 。

截至目前為止，已有25名眾院民主黨人宣布明年不再競選連任，其中有14名議員上次都至少以贏過對手25個百分點的優勢勝選；這些選區中有十多位民主黨參選人，得到自由派或極左組織的支持。

自由派倡議組織「進步變革運動委員會」(Progressive Change Campaign Committee)發言人凱特琳‧朗恩(Caitlin Lang)表示，這一波出現在民主黨「安全選區」的退休潮，對進步派來說是絕佳機會，可選出更多在未來改變遊戲規則的領袖。

朗恩還表示，外界預期共和黨 會接管眾院，只是「高估」而已，民主黨可以藉由提出廣受歡迎的自由派政見，來凝聚選民。

大批民主黨聯邦眾議員不競選連任，進步派議員積極策畫擴充陣營，圖為賈亞帕(中)率進步派黨團10月份到白宮與拜登總統商量議事日程。(美聯社)

不過，從歷史來看，執政黨往往在期中選舉面臨艱難挑戰；這一回共和黨也只需多加五個眾院席位就可以轉為多數黨。

自從歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約)在2018年民主黨初選中擊敗老將克勞利(Joe Crowley)，當選紐約州聯邦眾議員後，眾院自由派選舉勢頭就一直在增強中，還與幾名極左翼新科女議員一起開創國會「四人幫」新時代，成員並不斷增加。

負責選舉募款的民主黨國會競選委員會發言人泰勒(Chris Taylor)同意，絕大多數出缺席位是在民主黨的安全地區，無論候選人位在自由派光譜的哪一帶，民主黨都處於維持眾院多數席位的有利位置。

但並不是所有民主黨人都認為他們的左翼會席捲眾院黨團；民主黨眾院首席副黨鞭、自身席位有可能被共和黨奪去的密西根州眾議員基爾迪(Daniel Kildee) 表示，地區特性決定了由誰進國會，「我其實不太關心那些安全席次，因為我自己就在邊緣狀態。」

大批民主黨聯邦眾議員不競選連任，進步派議員積極策畫擴充陣營，圖為賈亞帕(中)率進步派黨團10月份到白宮與拜登總統商量議事日程。(歐新社)

期盼在11月重新奪回眾院的共和黨人則表示，極左翼民主黨人將延長共和黨掌控多數席位的時間；保守派共和黨研究委員會主席、印第安納州眾議員班克斯(Jim Banks)說：「隨著民主黨人進一步向激進左派靠攏，他們離主流美國人會越來越遠。如果他們走這條路，注定要在很長一段時間內處於極少數。那不是我祖父那一代的民主黨。」