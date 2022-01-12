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波洛西將謝幕 民主黨老輩不輕言讓位 傑佛瑞接班最受矚

編譯潘勛／綜合11日電
聯邦眾議院議長波洛西可能在主持完本屆國會後退場，引起老派與少壯派議員世代交替的爭論。(美聯社)
聯邦眾議院議長波洛西可能在主持完本屆國會後退場，引起老派與少壯派議員世代交替的爭論。(美聯社)

眾院議長波洛西表明今年即將退出民主黨高層，權力將出現空缺，黨內世代交替呼聲甚囂塵上；部分老一輩領袖並不想就此淡出，已投石問路，試探他們在黨內的支持度，民主黨眾院領導權之戰如何展開，仍待觀察。

國會山莊報(The Hill)11日報導，波洛西雖未攤牌，但她表明今年將是自己擔任黨高層的最後一年，意味民主黨領導班子將出現空位，而中生代對填補波洛西的位子，已垂涎10多年。

有雄心的民主黨人正設法排開「八旬老人」波洛西、多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)、多數黨黨鞭克萊伯恩(James Clyburn)三人對權力的把持，但分別為黨二、三把手的霍耶及克萊伯恩可不願下台一鞠躬，正在探詢黨內讓他們留任的支持度。

波洛西領導眾院民主黨已達19年，今年11月期中選後，民主黨能否控制眾院變數很多；但波洛西今年在國會山莊謝幕，是民主黨內的共識。

眾院預算委員會主席亞穆斯(John Yarmuth)已瞧出同志爭著取代波洛西的跡象；他指出，有志繼承「大位」者贊助很多錢給同仁；另位民主黨眾議員表示，期中選後若民主黨淪為少數，很難想像波洛西願意再擔任少數黨領袖。

準備趁勢而起的三位民主黨人目前排位在克萊伯恩之後，他們分別是助理議長克拉克(Katherine Clark)、民主黨團主席傑佛瑞(Hakeem Jeffries)及副主席艾格勒(Pete Aguilar)。

有志大位的肯定不止這三人，但一些民主黨眾議員預測，想拿「外卡」逐鹿議長者希望並不大；早期跡象指出，傑佛瑞顯然最受鍾愛，可望接替波洛西，甚至進一步成為美國史上第一位非裔眾院議長。

但有些波洛西的高層盟友敦促她留任，認為還瞧不出有誰資望可以填補她留下的空缺；儘管已經81歲，波洛西仍然活力十足，在國會動作頻頻，另募款能力最強，自2002年晉升黨高層以來，為民主黨籌款10億元以上，霍耶與參院多數黨領袖舒默都瞠乎其後。

波洛西的盟友、眾議員托雷斯(Norma Torres)認為，波洛西成績斐然，中生代的要求她都設法滿足，瞧不出在非常多元的民主黨團內，有人已準備就緒，能出面接替她領導黨團，所以他支持波洛西留任。

波洛西 民主黨 眾院

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