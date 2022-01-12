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善政障礙？保護民主？「費力把事拖」存廢吵什麼

記者胡玉立／綜合報導
民主黨打算修改參院議事規則，一力擋下預算案的參議員曼欽(左)表態反對，圖為曼欽在國會復會時回到參院。(Getty Images)
民主黨打算修改參院議事規則，一力擋下預算案的參議員曼欽(左)表態反對，圖為曼欽在國會復會時回到參院。(Getty Images)

「費力把事拖」(filibuster)這項參院議事規則，讓參院基本上需要60票才能通過大多數立法；民主黨內部對這項議事規則的存廢立場兩極化，主張維持不變者認為「費力把事拖」在保護美國民主，一旦廢除，民主黨不一定受益；主張廢除者則堅稱「費力把事拖」削弱了美國的民主，廢除這項規則才有機會通過投票權法案。

在「費力把事拖」議事規則下，法案提交參院時，任何參議員都可藉發言和辯論來阻止議程推展，有效延遲投票；參院須以五分之三的多數票(100席中的60席)來結束辯論，但民主黨目前在全院100席中，只占50席。

此議事規則的運用在美國已有數百年歷史，它讓參院少數黨有機會阻止立法，也是眾院和參院的核心差異所在；換言之，眾院多數黨可以為所欲為，但在參院必須尋求兩黨共識，因為爭議法案往往需要60票才能通過，少有政黨能在參院100席中拿下60席。

共和黨參院領袖麥康諾(中)說，民主黨若修改費力把事拖規則，共和黨誓將報復。(Ge...
共和黨參院領袖麥康諾(中)說，民主黨若修改費力把事拖規則，共和黨誓將報復。(Getty Images)

開國元勳認為，「共識」對民主來說是好事。參議員曼欽(Joe Manchin III)也因此反對廢除「費力把事拖」。

民主黨幾年前針對總統提名大多數人選取消了「費力把事拖」，後來共和黨人拿下參院多數席位，也取消了對最高法院提名人使用「費力把事拖」，讓川普得以將最高法院塑造成幾十年來最保守的最高法院。

參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)就警告說，這回民主黨為擴大投票權取消「費力把事拖」，讓參院只要有51票就可表決成功，未來共和黨若取得控制權，對民主黨可能變得更糟。

主張廢除者則認為，為通過投票權法案，應削弱「費力把事拖」；投票權倡議人士認為，共和黨對關鍵州設下投票限制，民主黨必須通過擴大郵寄投票、將選舉日定為假期並遏制為一黨私利重畫選區的投票權法案，拜登正接受這種論點。

也有民主黨人認為，廢除「費力把事拖」其實是民主的障礙。

去年民主黨人兩度努力提高債務上限，以免美國違約和發生金融災難；民主黨人與共和黨人當時達成不使用「費力把事拖」的一次性例外協議，對部分民主黨人來說，此案凸顯「費力把事拖」往往是對善政的障礙，今後當然應該做同樣的事，讓參院進化，保護民主。

參院 民主黨 投票

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