拜登喬州演說 支持修改「費力把事拖」

拜登總統在喬治亞州演說，支持修改參院費力把事拖規則，以全力推動投票權法案。現場聽眾舉起大拇指贊同。(路透)

拜登 總統11日在亞特蘭大發表演說表示，支持修改參院「費力把事拖」(filibuster)議事規則，以便透過簡單多數，讓投票權改革法案得以通過；他說，倘若國會議員沒有採取行動「保護國家的心與靈魂」，美國民主恐將受到嚴重威脅。

根據參院議事規則，絕大多數法案都需要60票表決門檻才能過關，「費力把事拖」制度設計則允許少數黨阻撓法案；拜登在11日的演說中，並未要求全面廢除「費力把事拖」，僅表示支持在投票權法案立法過程「甩開」(getting rid of)「費力把事拖」。

民主黨若要修改「費力把事拖」，必須獲得民主黨團全體50名參議員支持，以目前情勢看來，成功機率渺茫；民主黨中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)11日已重申不支持修改「費力把事拖」。

曾任參議員長達36年、且身為制度主義者(institutionalist)的拜登，長久以來對於削減「費力把事拖」的提議抱持疑慮；但拜登在11日的演說中表示，參院這項議事傳統已經「遭到濫用」。

拜登這趟喬州 之行，是為將進入參院表決的投票權改革法案，爭取支持。

民主黨正在推動的投票權改革法案「自由投票法案」(Freedom to Vote Act)，旨在排除各州對通訊投票 及缺席投票設限，讓投票日成為國定假日，禁止州議會以打壓少數族裔選民的手段推出選區重畫；另一項「約翰路易斯投票權促進法案」(John Lewis Voting Rights Advancement Act)，則將恢復「投票權利法」(Voting Rights Act)中，2013年被最高法院排除的反對種族歧視條款。

拜登訪問喬州的另一個用意，便是修復與投票權倡議團體的關係；某些倡議人士對於拜登上台第一年將政治資本投注在其他事項，而非促進投票權，頗有微詞。

2020年總統大選，拜登在喬州僅以1萬1779票的些微差距贏過前總統川普，共和黨則企圖透過限制通訊投票、缺席投票或提早投票，以便達到在選舉中鞏固票源的目的。

對於拜登造訪，喬州某些民權團體反應冷淡，批評各界對於州政府限縮投票權州法生效，關注不夠。

喬州投票權倡議團體已向聯邦法院提告，指控州議員利用選區重畫圖利共和黨籍候選人、打壓非洲裔選民的投票權益。