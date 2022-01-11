英國新研究：得普通感冒 T細胞大增 較不易染疫

倫敦帝國理工學院(Imperial College London)10日在自然通訊(Nature Communications)期刊上發表最新研究，指出感染普通感冒者由於體內T細胞(T-cells)大增，罹患新冠肺炎 的可能性顯著下降，此一研究結果將有助於人類開發第二代新冠肺炎疫苗 以期終結疫情。

研究人員坤督(Rhia Kundu)表示，目前的資料指出完整接種兩劑疫苗六個月以後，人體內的抗體會下降，不過多數學說認為除了疫苗產生的抗體外，人體自身對抗病毒的防禦機制T細胞，對於避免感染新冠肺炎也扮演重要角色；因此，他們自去年9月開始，針對52名確診新冠肺炎的病患，交叉比對他們體內先前因感冒而產生的T細胞濃度，觀察T細胞濃度較高者是否能一定程度上成功防禦新冠病毒。

坤督說：「最後的研究結果發現，體內因先前感染感冒而產生的T細胞濃度較高的26人當中無人染疫，雖然還不知道T細胞的保護力能持續多久，但至少可以初步確認人體內的T細胞濃度與人體自身對抗新冠病毒入侵之間，有一定關聯性。」

另一方面，本次研究團隊另名成員拉凡尼(Ajit Lalvani)指出，由於T細胞的防護力是針對冠狀病毒的「內部蛋白質」而非刺棘蛋白，因此待研究成果更豐碩後，有望協助疫苗製造商開發新世代的疫苗。

拉凡尼說：「目前大家打的疫苗都是針對病毒的刺棘蛋白開發的，而刺棘蛋白上很容易發生突變，這就導致針對原始病毒株開發的疫苗會因為變種病毒 的出現而降低防護力；然而，病毒內部蛋白質的突變機率很低，因此針對內部蛋白質開發的疫苗較能夠真正意義上防範變種病毒。」