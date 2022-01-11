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英國新研究：得普通感冒 T細胞大增 較不易染疫

編譯柯立偉／綜合10日電

倫敦帝國理工學院(Imperial College London)10日在自然通訊(Nature Communications)期刊上發表最新研究，指出感染普通感冒者由於體內T細胞(T-cells)大增，罹患新冠肺炎的可能性顯著下降，此一研究結果將有助於人類開發第二代新冠肺炎疫苗以期終結疫情。

研究人員坤督(Rhia Kundu)表示，目前的資料指出完整接種兩劑疫苗六個月以後，人體內的抗體會下降，不過多數學說認為除了疫苗產生的抗體外，人體自身對抗病毒的防禦機制T細胞，對於避免感染新冠肺炎也扮演重要角色；因此，他們自去年9月開始，針對52名確診新冠肺炎的病患，交叉比對他們體內先前因感冒而產生的T細胞濃度，觀察T細胞濃度較高者是否能一定程度上成功防禦新冠病毒。

坤督說：「最後的研究結果發現，體內因先前感染感冒而產生的T細胞濃度較高的26人當中無人染疫，雖然還不知道T細胞的保護力能持續多久，但至少可以初步確認人體內的T細胞濃度與人體自身對抗新冠病毒入侵之間，有一定關聯性。」

另一方面，本次研究團隊另名成員拉凡尼(Ajit Lalvani)指出，由於T細胞的防護力是針對冠狀病毒的「內部蛋白質」而非刺棘蛋白，因此待研究成果更豐碩後，有望協助疫苗製造商開發新世代的疫苗。

拉凡尼說：「目前大家打的疫苗都是針對病毒的刺棘蛋白開發的，而刺棘蛋白上很容易發生突變，這就導致針對原始病毒株開發的疫苗會因為變種病毒的出現而降低防護力；然而，病毒內部蛋白質的突變機率很低，因此針對內部蛋白質開發的疫苗較能夠真正意義上防範變種病毒。」

疫苗 新冠肺炎 變種病毒

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