輝瑞Omicron疫苗3月上市 能對付已知的變種病毒

輝瑞3月可望推出針對Omicron病毒的疫苗，盼能有效抵禦目前已知的變種病毒，緩解醫院的壓力。圖為醫護人員在麻州大學醫院急診室搶救病人。(Getty Images)

新冠肺炎疫情因Omicron 變種病毒而不斷創紀錄升溫，多國備感壓力；輝瑞 (Pfizer)執行長博爾拉(Albert Bourla)10日表示，輝瑞已準備生產針對Omicron病毒的疫苗 ，可望3月推出，而且該疫苗還能對付目前已知所有變種病毒。

博爾拉10日在國家廣播公司商業頻道(CNBC)節目「Squawk Box」表示，目前輝瑞已開始準備生產針對Omicron病毒的疫苗，預計3月就能問世，而且該疫苗還有望能夠抵禦目前已知的其他變種病毒。

英國衛生安全局(Health Security Agency)的數據顯示，接種第二劑輝瑞或莫德納疫苗20周後，對Omicron病毒有症狀感染的保護力只剩10%，但是防範重症依然有效。

這讓博爾拉表示，他其實也不確定是否非要使用針對Omicron病毒的疫苗不可，目前也不還不清楚使用方法，但鑑於部分國家需求孔急，輝瑞仍會準備好相當劑量。

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)日前也表示，不認為有必要使用針對Omicron病毒的補強針，因為現有疫苗接種第三劑就已有足夠保護力。

不過除博爾拉外，莫德納(Moderna)執行長班塞爾(Stephane Bancel)同日也在受訪時表示，莫德納正在開發針對Omicron病毒的疫苗，目前已快要進入臨床試驗階段，預計今年秋季推出。

班塞爾表示，許多國家對相關疫苗的需求甚高，因為他們已在為「定期接種」作準備；博爾拉10日在摩根大通醫療照護研討會也說，絕大多數民眾未來恐怕每年都得接種疫苗，高風險民眾每年可能還要接種更多劑。

雖然初步數據顯示，許多已完成接種的民眾對第三劑疫苗並不買帳；不過在以色列，當地公衛機構已在為60歲以上民眾及免疫力不全、高風險從業者接種第四劑疫苗，因為當地研究發現，接種第四劑後，體內的抗體會增加四倍。

對此博爾拉表示，輝瑞目前還不確定是否有必要接種第四劑，不過輝瑞正在進行證方面的研究；博爾拉還說，輝瑞的劑量、時間間隔等數據都不會放過，「正在做的事情非常多」。