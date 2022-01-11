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疫情亂心情 美國去年新生兒 少了6萬名

記者張聲肇／綜合報導
由於新冠疫情衝擊，去年美國少生了6萬個嬰兒。(美聯社)
由於新冠疫情衝擊，去年美國少生了6萬個嬰兒。(美聯社)

華盛頓郵報10日報導，新冠肺炎疫情爆發以來，造成經濟困頓、社會孤立、前景不明種種原因，導致許多原擬生兒育女的夫妻放棄懷孕，估計美國因而少生了約6萬名嬰兒 。

女兒將滿兩歲，打算2020年3月或4月懷第二胎的凱特‧阿莎娜西亞茲(Kat Athanasiades)，就是因為疫情來襲，把保母辭退，和先生扛起照顧18個月大女兒的責任，又害怕疫情期間到醫院生產還要戴著口罩，測出陽性還不能和自己的嬰兒見面，對未來感到諸多不確定，乾脆放棄生第二胎計畫。

根據布魯金斯研究所調查研究，因為2020年初懷孕人次減少，2020年10月到2021年2月，出生人口就較預期少了6萬，其中最多「少生」人口發生在2021年元月，也就是美國人開始體會到疫情嚴重的4月，選擇放棄懷孕的結果。

該研究共同作者、衛斯理學院經濟學教授勒文(Phillip Levine)說，「不確定」的確不利懷孕生孩子；他說，總希望有個安全又安定的環境，「如果沒法確定這些，你大概就會說，或許還不是時候。」

他說，過去歷史有跡可循，例如1918年大流感和接下來的經濟大蕭條，也就是公衛事件和經濟不景氣接連而來時，出生率也隨而降低。

2020年夏天，美國的懷孕人數回升到正常水平，但仍補不回年初錯失掉的數目。研究人員在等待新的統計數據，以便估計2020-2021冬季確診人數高升對出生率的影響，Delta變種病毒擴散後，又有何影響；目前Omicron變種肆虐的影響，則是下一個研究題目。

疫情對全國各地影響程度不一。全美各州平均出生率降了3.7%，但紐約、麻州、新罕布夏、德拉瓦等州較其他州嚴重得多，疫情初期受創最重的紐約市，9個月後的出生率劇降23.4%，失業率高以及人均確診率高的州，9個月後的出生率降幅也較大。

勒文說，心理因素也是重要原因。不見得只第一線員工或失業了，才會感到害怕；他說，懷孕又染疫的話，對健康的影響，以及醫療系統滿足得了孕婦需求與否，都是令人擔憂之處。

疫情 大蕭條 凱特

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