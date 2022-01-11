傷心里程碑 全美確診突破6000萬大關

Omicron推升疫情，全美住院病患人數創新高。圖為醫護人員在麻州大學醫院急診室搶救病人。(Getty Images)

全美新冠肺炎上周確診人數創新高，新增近470萬人染疫，為迄今最高單周紀錄；超過13萬人染疫住院，再創疫情以來新高，所幸病歿人數仍低，但全國約25.3%醫院嚴重缺人；疫苗 覆蓋率低的南部州確診激增，德州 與密西西比州近兩周確診暴增約700%。

超過13萬人染疫住院 創疫情以來新高

聯邦疾病防治中心(CDC )表示，免疫力低弱者最快本周可追加第四劑補強針。CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，75%的染疫病歿者至少有四種共病症(comorbidity)，並非單純死於新冠病毒。

路透報導，全美染疫住院人數10日創新高，達13萬2646人，打破去年1月締造的13萬2051人染疫住院紀錄。此外，估計全美約25.3%醫院人手嚴重短缺，院方讓染疫醫護人員採取額外防疫措施之後，繼續留在工作崗位支援。

上周近470萬人確診 創單周最高紀錄

聯邦數據顯示，全美上周通報近470萬人確診，這是有紀錄以來的最高單周數據，相當於每70人就有一人確診。

約翰霍普金斯大學(JHU)10日統計，全美總確診人數在10日突破6000萬大關，再創傷心里程碑，截稿前至少6145萬7928人確診。

德州確診人數暴增，圖為醫護人員在休士頓一處檢測站為民眾採樣。(Getty Images)

南部確診激增 德州、密州暴增約700%

新冠疫苗覆蓋率低的南部州過去兩周確診激增，密西西比州確診增幅達702%，德州確診增幅為678%。

確診者激增，所幸染疫病歿率仍持平，每日平均約1648人病歿，同比兩周前增加11%；這顯示新冠疫苗發揮效用，或是Omicron致命率低。

瓦倫斯基上周曾表示，感染Omicron變種病毒的病歿者中，有75%患者至少有四種共病症，並非單純死於新冠病毒。

密西西比州疫情嚴重，密州州議會開議當天，副州長侯斯曼檢測確診，他就在議會停車場把手頭工作做完。(美聯社)

免疫功能不全者 最快本周接種第四劑

CDC最近已更新防疫指南，免疫功能不全者最快本周內便可接種第四劑新冠疫苗，以提高對抗新冠病毒的保護力。

全美約700萬人屬於免疫功能較差群體，染疫重症風險高。

去年8月，CDC建議免疫功能不足者及癌症患者，接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)第三劑新冠疫苗補強針；CDC去年10月宣布，免疫功能不足者可在接種第三劑後六個月，再打第四劑補強針；不過，根據CDC最新建議，去年8月接種第三劑的群體，本月就可追打第四劑。