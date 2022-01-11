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國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

民調會說話：經濟比疫情 更讓人擔心

編譯孫梁／綜合10日電

進入關鍵的期中選舉年，民眾更關注對民主黨人構成挑戰的議題，美聯社及美國民意研究所公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)的民調顯示，僅37%民眾認為疫情仍應是政府的五大議題之一，低於去年的53%，如今68%的人認為經濟更重要，而經濟則是能抬拉共和黨聲勢的議題。

更多的人表示經濟和個人財務比防疫重要，尤其是面臨通貨膨脹，14%的人認為通膨問題重要，而去年還不到1%。

民眾對疫情產生疲倦感，聯邦公衛署長莫西(Vivek Murthy)說：「美國出現了疫情倦怠，我在多年行醫生涯中也有這種感受，一旦產生疲倦感，就不會多加關注。」

拜登政府執政初期對疫情的處理被認為比川普政府好，去年7月的支持率達70%，民主黨在期中選舉期間可能打疫情牌，但選民對其他議題的關注，卻是對民主黨人的現實挑戰。

賓州米德頓(Middletown)75歲老婦朱蒂·昆茲曼(Judy Kunzman)說，儘管疫情持續，但她更擔憂供應鏈中斷，會造成多方面的影響，包括食物價格升高，她稱自己買不起新車，妹妹買不到新手機。

保守派組織「自由奏效」(FreedomWorks)會長布蘭頓(Adam Brandon)說，新的一年又出現新一輪疫情，民眾已不像過去很在意，在學會如何與之相處。密蘇里州哥倫比亞鎮33歲的教師薩曼莎·福羅斯(Samantha Flowers)表示，儘管許多人感染Omicron變種病毒，但大多不是重症。

許多人在新的一年更關注其他議題，如共和黨人重視移民，民主黨人重視限槍，賓州65歲的瑪麗·斯茂(Mary Small)說，疫情可以過去，但槍枝暴力的病毒卻有無限的變異能力，她希望限槍成為今年期中選舉的中心議題。

進步改變運動委員會的創辦人格林(Adam Green)表示，民主黨人2022年期中選舉的關鍵，是緩解人們對疫情的擔憂，同時也要落實承諾，讓民眾看到民主黨政策的具體成果，包括通過拜登的「重建美好未來」(Build Back Better)，「我不認為只靠緩解憂慮而沒有其他成就，就能贏得選舉」。

疫情 民主黨 期中選舉

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