澳洲法官裁定「立即釋放約克維奇」澳網出賽仍有變數

澳州當局9日舉行移民聽證，民眾舉布條挺網球名將約克維奇。(歐新社)

塞爾維亞網球名將約克維奇 (Novak Djokovic)尋求在澳洲網球公開賽 拿下第21座大滿貫冠軍獎杯，但他因未接種疫苗 而遭撤銷簽證；暫時拘留在墨爾本的約克維奇持有醫療豁免，但此豁免是根據他曾染疫，澳洲當局10日舉行移民聽證，澳洲法官裁定：澳洲政府需立即釋放約克維奇，歸還他的護照，准許其入境；並需要支付約克維奇被拘留期間的費用。但目前約克維奇能否在17日開打的澳網出賽還有變數。

稍早，澳洲律師曾表示，約克維奇的簽證風波可能讓澳洲納稅人埋單數十萬元訴訟費；大批約帥粉絲齊聚他被拘留的墨爾本花園酒店(Park Hotel)外聲援，他的雙親也加入塞國首都貝爾格勒(Belgrade)市中心的抗議行列，呼籲澳洲當局還約克維奇自由。

世界排名第一的男網好手約克維奇，34歲已是澳網九冠王，他上周抵達澳洲卻因不符防疫入境規定，簽證遭撤銷，目前能否在17日開打的澳網出賽也有變數。

澳洲政府9日釋出法庭文件顯示，內政部的電郵並不保證「他(約克維奇)的醫療豁免會被接受」，申告內容可能會被質疑，且在入境時驗證。

約克維奇的律師團提出寫有11項訴求的35頁文件指出，約克維奇上月16日接受核酸檢測呈陽性而取得疫苗醫療豁免。

澳洲政府目前禁止未接種兩劑新冠疫苗的外國人入境，除非具備疫苗醫療豁免；約克維奇是疫苗懷疑論者，未打疫苗。

澳洲當局質疑約克維奇的疫苗醫療豁免，指「無跡象表明申請人(約克維奇)去年12月患有急性重大疾病，只說他的新冠病毒檢測呈陽性」。

澳洲聯邦巡迴與家庭法院於當地10日上午11時許(美東9日晚間7時)召開聆訊，決定是否遣返約克維奇。

澳網主辦單位表示，要在11日前知道約克維奇能否出賽以安排賽程。

約200名約帥粉絲在墨爾本花園酒店外，聲援釋放約克維奇；貝爾格勒則有約克維奇家人與粉絲籌畫的示威活動。

「今天是大日子，全世界都會聽到真相。」約克維奇的母親狄亞娜(Dijana Djokovic)說：「我們希望諾瓦克以自由之身步出拘留飯店，我們相信他，以及墨爾本的獨立司法。」

約克維奇的父親瑟強(Srdjan Djokovic)則說：「這種事情會發生，僅因我們是全球的一小部分，但我們是驕傲的族群；這件事不會分裂我們，諾瓦克是自由的化身，匯聚所有人性於一身，他們真丟臉！」