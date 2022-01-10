鐵籬這幕傳遍全球…美軍救出阿富汗嬰兒 終與家人團聚

去年八月，阿富汗機場混亂，一名嬰兒被父親高舉送到圍牆另一側的美軍。五個月後，經過一段曲折的經歷後，嬰兒已與親人相聚。（路透）

美軍撤離阿富汗 時，阿富汗人爭著想搭美國軍機離開，一名抱男嬰的阿國父親唯恐兒子被踩跺而死，高舉雙手把嬰兒交給站在喀布爾機場 鐵籬圍牆的美軍戰士，畫面被拍下傳遍全球。後來嬰兒被發現棄置路邊，遇到好心計程車收養，視如己出；後經人發現，磋商多日，嬰兒終於在8日回到喀布爾親人懷抱。

路透(Reuters)報導，這名叫索海爾‧阿瑪迪(Sohail Ahmadi)的嬰兒當時只有兩個月大，父親米爾札‧阿瑪迪(Mirza Ali Ahmadi)曾在美國大使館擔任安全警衛，當時與妻子蘇拉雅等候在機場門口，準備搭機前往美國，但人潮擁擠，害怕兒子被踩死，於是把嬰兒高舉起來，交給身著軍服的戰士，滿心以為自己再走完剩下來的五公尺入口進入機場，便能領回孩子。

失散…半小時後兒已失蹤

就在當時，神學士部隊逼迫人群後退，阿瑪迪夫妻與另四名子女多等了半個小時，才得以入內，當場已找不到嬰兒了。阿瑪迪表示，自己在機場焦急尋找，官員告訴他嬰兒可能已送上不同班機，離開阿國，以後應能與他們團聚；阿瑪迪一家人搭機離開阿富汗，最後落腳於德州軍用機場。四個月下來，他們對嬰兒的下落全無頭緒，美國官方雖然想幫忙，但目前在阿國已無大使館，國際組織人力吃緊，阿瑪迪一家想與嬰兒團聚的時機、可能性，都無法取得答案。

嬰兒與一家人失散當天，29歲計程車司機薩菲(Hamid Safi)載著準備撤離的兄弟一家進入機場，發現嬰兒獨自被擱在地面大哭，便抱了起來；薩菲表示曾想找出嬰兒在機場內的生父生母，但沒能找著，只好抱嬰兒回家。薩菲有妻子跟三個女兒，他形容自己母親最大願望便是死前看到他有個兒子，於是薩菲決定把男嬰留下來。

落單…計程車司機代撫養

11月他接受路透採訪表示，若找得到嬰兒的生父生母便還給他們，找不到便自己養育。

薩菲後來帶嬰兒去找醫生做健康檢查，嬰兒很快便融入他一家；他替孩子另外取名，把全家福照片貼上自己臉書網頁。

去年八月，阿富汗機場混亂，一名嬰兒被父親高舉送到圍牆另一側的美軍。經過曲折經歷，計程司機薩菲(左)照顧了嬰兒五個月後，將他歸還給外公(右)。（路透）

路透的報導傳開之後，薩菲的鄰居曉得當天他由機場返回時抱了個嬰兒，辨視照片，透露他的行蹤。阿瑪迪得知之後，透過自己仍在阿國的親戚去找薩菲，請他歸還孩子；阿瑪迪67歲的丈人拉札威(Mohammad Qasem Razawi)住在阿北巴達赫尚省(Badakhshan)，跋涉兩天兩夜來到喀布爾，帶了不少禮物找薩菲，但薩菲拒絕交出孩子，表示自己也要帶家人離開阿富汗。

協商…外公跋涉領回嬰兒

拉札威找紅十字會等組織幫忙無果，只好向警察報案，說孩子被綁架；但薩菲否認指控，表示他只撫養而絕非綁架嬰兒；警察局長安排兩方協商，最後由阿瑪迪一家付10萬阿富汗元（約950美元）給薩菲，彌補他這五個月的開銷；拉札威表示，等女婿一家在美安頓好，再設法送嬰兒赴美，一家團聚。