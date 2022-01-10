全美滑冰賽 陳巍花式6連霸 美進軍冬奧 華裔領軍滑冰隊

華裔名將陳巍9日奪得美國男子花式滑冰錦標賽冠軍，締造六連冠的個人紀錄。(路透)

陳楷雯領軍美國女子滑冰代表隊，她在北京冬奧奪金呼聲最高。(Getty Images)

美國男子花式滑冰奧運 代表隊(取自推特Team USA)

美國女子花式滑冰奧運 代表隊。(取自推特Team USA)

陳巍 、陳楷雯北京冬奧 奪金呼聲高

代表美國參加北京冬季奧運的男女花式滑冰的代表隊9日成軍，均由華裔 名將領軍，有四名好手與賽。在9日在全美滑冰錦標賽(U.S. Figure Skating Championships)中，華裔花式滑冰名將陳巍(Nathan Chen)締造六連冠的個人紀錄，成為進軍下個月北京冬奧奪金呼聲最高的選手。女子組則由陳楷雯(Karen Chen)領軍，奪金呼聲最高。

美聯社報導，陳巍9日比賽中完成幾個難度最高動作，包括令人目瞪口呆的一連串騰空四周跳(quads)，還有不同動作的超完美混合搭配，現場觀眾看得欲罷不能。

華裔名將陳巍9日獲得美國男子花式滑冰錦標賽冠軍，將代表美國與其他華裔好手，參加2月在北京舉行的冬季奧運。(路透)

刷新紀錄 陳巍四周跳零缺點

美聯社報導，22歲的陳巍9日所有四周跳都是零缺點，無懈可擊，在本屆錦標賽裡的表現，表現明顯較其他選手略勝一籌。陳巍長曲項目獲212.63分，累積總分328.01分，拿下今年全美滑冰錦標賽冠軍，比排名亞軍的17歲選手馬林尼(Ilia Malinin)幾乎超出26分。

這是陳巍連續第六次在全美滑冰錦標賽稱霸，現年92歲的美國滑冰界傳奇人物、奧運金牌得主布頓(Dick Button)曾於1940年代及1950年代之間，在全美滑冰錦標賽寫下七連霸紀錄。另外，美國滑冰老將艾爾德瑞吉(Todd Eldredge)2002年則在全美滑冰錦標賽獲得個人第六次冠軍。

對於寫下風光紀錄的感想，陳巍連接受訪問時說：「意料之外的事情常常發生。我能料想得到嗎？或許沒有。」

另外，21歲華裔選手周知方(Vincent Zhou)則在9日比賽中以些微分數擠下布朗(Jason Brown)而獲得銅牌。

陳巍原本看好可望在2018年平昌冬奧奪金，但短曲項目失誤使得他與獎牌擦身而過，總成績排名第五。參加全美滑冰錦標賽之前，陳巍在各種全美及國際比賽中總共14次贏得冠軍，但2021年10月在國際滑冰總會花式滑冰大獎賽美國站(Skate America)比賽中則敗給了周知方。

冬奧勁敵 陳巍迎戰羽生結弦

下個月即將登場的北京東奧，陳巍將代表美國迎戰上個月剛勇奪日本「冰上王子」羽生結弦(Yuzuru Hanyu)。羽生結弦上個月在日本全國比賽中，以總分322.36分贏得冠軍。

21歲的華裔選手周知方將進軍北京冬奧，他在美國男子花式滑冰賽拿到銅牌。(Getty Images)

16歲的劉美賢因感染新冠病毒，退出全美滑冰錦標賽，但仍被列入北京冬奧美國選手名單中 。(Getty Images)

這次美國隊參加北京冬奧滑冰比賽將有四位華裔選手：陳巍、周知方、劉美賢(Alysa Liu)、 陳楷雯。

16歲的劉美賢7日證實感染新冠病毒，被迫退出正在田納西州納許維爾舉行的全美滑冰錦標賽，比賽結果由25歲貝爾(Mariah Bell)獲得第一名。

但劉美賢8日仍被列入北京冬奧美國選手名單中 。貝爾成為95年來全美滑冰比賽女子組最年長的得獎者，也將代表美國參加北京冬奧。