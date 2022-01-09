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怕被兒子傳染新冠把他鎖後車廂 德州教師媽遭控罪

編譯郭宣含╱綜合8日電
德州教師莎拉．比姆。(取自Cypress Fairbanks 獨立學區)
德州教師莎拉．比姆。(取自Cypress Fairbanks 獨立學區)

根據起訴書，德州教師莎拉．比姆(Sarah Beam)被控犯下危害兒童罪，她本周將13歲兒子鎖在後車廂，並一路開車到「得來速」(drive-thru)新冠病毒檢測站，她聲稱兒子確診新冠肺炎，為避免染疫才出此策。

休士頓塞普爾-費爾班克斯獨立學區(Cyprus-Fairbanks ISD)7日證實，該名教師因逮捕令而被逮捕；她2011年擔任該校職員至今，最近則多在賽柏斯瀑布高中(Cypress Falls High School)任教。

根據法院文件，比姆3日開車前往Pridgeon體育場的檢測站，而塞普爾-費爾班克斯公衛主任戈登(Bevin Gordon)當時在得來速工作，他注意到比姆的車廂內有動靜；據悉比姆像戈登坦承，她的兒子在後車廂，因為兒子先前檢測為陽性。

該文件指出，比姆讓兒子待在後車廂，因為這樣她載兒子到體育場進一步檢測時，才不會接觸到新冠病毒。

公衛人員要求比姆要見該名青少年，比姆打開後車廂，她的兒子躺在裡面毫無安全防護；戈登告訴比姆，她不能接受新冠檢測，除非她的兒子能安全坐在後座。現場監視器畫面顯示，該名男孩從後車廂爬出來，坐到後坐。

塞普爾-費爾班克斯獨立學區發言人表示，該名男孩並未在這起事件中受到傷害。

警察7日晚間在比姆的新澤村(Jersey Village)住家企圖將她逮捕，但該警察局拒絕說明，為何讓比姆待在家而不將 她拘禁。警察並未說明，比姆與她兒子是否接種疫苗。

比姆的法院文件指出，她被控犯下危害兒童的重罪。執法人員將全面展開調查，因此對比姆發出逮捕令，比姆目前正在休行政假。

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