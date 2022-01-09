民眾苦尋不著居家快篩放棄檢測 學者：確診數絕對少算

Omicron變異病傳染力強，人心惶惶，各級政府都承諾要提供新冠篩檢劑，供民眾使用。各地都廣設臨時檢測站與接種站。圖為加州橙郡一處檢測站，蒙特拉羅莎帶著六歲兒子進行篩鼻檢測。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，新冠檢測 需求攀升，實驗室和居家檢測難以負荷，許多民眾只好放棄檢測，無法得知自己是否染疫或是否可能傳播新冠病毒給他人；居家檢測者鮮少向公衛當局回報結果，這往往是因為他們找不到回報方式，或者過程繁瑣，導致公衛人員無法了解Omicron變種病毒 傳播的疫情 全貌。

美國醫學院協會(AAMC)研究與行動研究所執行主任格羅弗(Atul Grover)表示，疫情期間，美國檢測量一直低於公衛專家的建議；在這波疫情中，多地檢測陽性率已達兩位數字或更大，而且「我們絕對少算或檢測不足。」

根據聯邦統計，最近美國實驗室新冠檢測量一周平均新增高達180萬次，趨近前一波Delta變種病毒疫情的檢測高峰，但仍低於去年冬季檢測量；同時，陽性檢測率超越先前紀錄，最近全國每五次檢測中，就有超過一次的檢測為陽性。

放眼全國，民眾在部分檢測站得排隊數小時，許多人不停地更新居家快篩供應的購買頁面；部分地方政府趕緊重新開放大規模檢測站。

杜克人類疫苗研究所(Duke Human Vaccine Institute)營運長丹尼(Thomas Denny)表示，新冠肺炎已席捲美國兩年，但2020年春、冬季時遇到的難題至今依舊可見，「這簡直是可怕風暴的重現。」

蒙大拿州居民艾莉莎．凱斯勒(Alyssa Kessler)在假期間與家人團聚時，她的喉嚨開始發癢，她在聖誕夜進行居家檢測後呈現陽性，但其他家人已無居家檢測劑可用，藥局早已售罄，當時PCR檢測站沒開或者無法在家人搭機前拿到結果。

凱斯勒表示：「最後我們只能放棄並說『順其自然吧』，我想外面有很多人染疫，但沒有接受檢測。」

凱斯勒隔周去做PCR檢測，好讓自己被算進確診人口，但當地急診診所一名護士回應，這只是在浪費錢和時間。

拜登總統4日表示，聯邦政府過去兩周在全美持續開設檢測站，且積極在1月底前架設好網站，讓民眾可以免費申請居家檢測盒；他指出：「我知道這讓人挫折，但我們仍持續改善。」

華盛頓州衛生廳副廳長雷希．費倫巴赫(Lacy Fehrenbach)表示，該廳去年8月增加熱線能量，讓進行居家檢測後的民眾得以回報，至今已獲報逾1000例；該廳也在2021年分發近2萬個居家檢測盒，且不斷想補貨，但到目前，去年11月訂單的到貨率僅10%。