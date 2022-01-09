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芝加哥教師聯盟堅持上網課 已停課3天槓上市長

編譯林梅婕╱綜合8日電
芝加哥市公校系統已連續三天停課，原因是教師擔心Omicron病毒傳染，教師工會堅持不上課，家長憤怒。圖為29歲教師梅札5日手持標語加入工會行列，反對上課。(美聯社)
芝加哥市公校系統已連續三天停課，原因是教師擔心Omicron病毒傳染，教師工會堅持不上課，家長憤怒。圖為29歲教師梅札5日手持標語加入工會行列，反對上課。(美聯社)

全國新冠肺炎確診數持續上升，芝加哥教師工會(Chicago Teachers Union)日前向市府申請允許回歸遠端教學，卻遭市府拒絕；教師工會因此發動不到校上課，學校被迫停課三天，但芝加哥市長堅持讓學生返校上課，雙方爭議到8日仍僵持不下。

教師工會指出，疫情升溫之際，師生應維持遠端教學至1月中旬，但對於校方應強制檢測的規定做出讓步；不過芝加哥市長賴特福特(Lori Lightfoot)拒絕這項要求，表示：「對孩子們而言，最安全的地方就是學校。學生們需要盡快恢復實體教學，這也是家長們的期望，同時也獲得科學證據的支持，因此我們不會退讓。」

先前教師工會要求12日起改為遠端教學，18日再恢復實體授課，並支持校方隨機取樣為學生進行病毒篩檢，無須再強制檢測，且學生可選擇是否受檢；不過釋出這項妥協方案不到一小時，就遭到市府回絕。

芝加哥教師工會會長夏爾基(Jesse Sharkey)稱賴特福特既不願執行遠端教學，亦不願強制學生篩檢的做法「完全不合邏輯」；他也表示，教師們一致認同實體教學對學生是最好的方式，但在疫情下必須有所取捨。

面對外界質疑工會漠視兒童教育的指控，夏爾基說：「身為教育者，我們試著用所有方法維持社區的安全，同時不影響孩子們受教的權利。但我們很難相信，市長竟然也是如此看待工會，我們認為這根本就是霸凌。」

本周工會表決通過，於5日開始拒絕到校上課，亦及約35萬名學生在寒假結束後兩天就被迫停課三天；而且各校校長也都提醒家長，10日復課的機率並不高。

芝加哥公校系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)和賴特福特則認為，若單一學校出現確診案例激增的狀況，再讓整個學區執行遠端教學。

然而，工會批評府方拙劣的篩檢計畫和統計確診數據失準，凸顯防疫態度的消極；市府則回應，目前已有多達91%的教職員都完成新冠疫苗接種，情況已和疫情剛爆發時有所不同。

芝加哥市公校系統已連續三天停課，原因是教師擔心Omicron病毒傳染，教師工會堅...
芝加哥市公校系統已連續三天停課，原因是教師擔心Omicron病毒傳染，教師工會堅持不上課，家長憤怒。圖為工會教師5日駕車在市府抗議，反對上課。(美聯社)

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