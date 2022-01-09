衝高補強針接種率 各地紛紛重啟大型疫苗注射站

Omicron變異病傳染力強，人心惶惶，各級政府都承諾要提供新冠篩檢劑，供民眾使用。各地都廣設臨時檢測站與接種站。圖為加州民眾5日排隊等候檢測。(美聯社)

近來Omicron變種病毒 侵襲各地，新冠肺炎病例暴增，全美各地紛紛重啟大型疫苗 注射站，讓更多民眾接種疫苗及補強針。

去年夏天各州逐漸撤除大型注射站，轉為規模更小、目標更特定的小型據點；然而近幾月確診人數攀升，麻薩諸塞、新澤西、紐約、俄勒岡、羅德島等州近期再度開放可容納數百人或數千人的大型疫苗注射站。

官員透露，再度擴大注射站規模是為了讓民眾接種補強針，並且讓近來開放接種資格的兒童也能夠施打疫苗，部分注射站也提供新冠檢測服務。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，擁有疫苗接種資格的人群中66.3%已完全接種，約38%完全接種的成人已施打補強針。

新澤西州 的一處大型注射站於11月底重新開放，目前每日平均約有1000人，遠超過12月初的每日約200人；新澤西州非營利醫療保健網站Virtua Health的緊急處理協調員沃瑞爾(Phyllis Worrell)說：「很顯然Omicron變種病毒引起人們關注。」

俄勒岡州同樣正在擴大注射站據點，預計最大的診所一天能施打2000或3000劑，目標在月底前施打100萬劑補強針。

各藥局及診所仍會繼續提供疫苗，但由於接種疫苗資格開放範圍擴大，預約人數暴增，疫苗劑量也開始緊繃；聯邦數據顯示，近來美國平均一天注射110萬劑，其中包含補強劑。

俄勒岡州衛生官員賽德林格(Dean Sidelinger)表示重啟大型注射站有諸多挑戰，包括Covid-19相關的醫護人員人力不足，為了減緩人力配置壓力，伊利諾州州長普利茨克(J.B. Pritzker)最近派遣人員前往地方衛生部門幫忙，羅德島州國民兵也派駐人員在大型疫苗接種站。